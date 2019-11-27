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Бизнес

Перспективы безналичных платежей обсудили на форуме Visa в Кыргызстане

В Бишкеке 18 ноября состоялось важное для банковского сообщества событие. Компания Visa, глобальный лидер индустрии инновационных платежных решений, провела первый в стране клиентский форум «Visa: больше чем карты, больше чем платежи». В форуме приняли участие 60 представителей банков и бизнеса Кыргызстана. В ходе мероприятия эксперты Visa поделились опытом развития безналичных платежей и внедрения инновационных платежных решений в мире и в странах Центральной Азии.

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 «Visa активно инвестирует в новые платежные технологии и глобальную процессинговую платформу VisaNet c целью обеспечить повсеместное внедрение платежей  нового поколения, включая электронную коммерцию, бесконтактные мобильные платежи, решения с Pays, переводы с карту на карту VisaDirectи информационных сервисов. Центральная Азия   динамично развивающийся регион с большим потенциалом для дальнейшего роста безналичных платежей.  Анализируя тенденции 2019 года, мы отмечаем рост на уровне 18 процентов по объемам безналичных платежей и 42 процентов по количеству безналичных транзакций по картам Visa. Мы признательны нашим банкам-партнерам за поддержку и ежедневный вклад в развитие безналичных платежей и надеемся, что форум даст импульс новым интересным проектам и будет способствовать росту карточного бизнеса партнеров Visa в Кыргызстане,» ― отметила Алия Чыныбаева, генеральный менеджер Visa в странах Центральной Азии.

Экспертным мнением касательно последних изменений в индустрии безналичных платежей и перспектив внедрения новых платежных решений в стране поделились банкиры Кыргызстана.
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