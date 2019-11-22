Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи

Индустрия электронных платежей постоянно меняется. Новые каналы, новые игроки из сферы финтех и способы осуществления платежей трансформируют платежную экосистему. По мере развития безналичных платежей в фокусе внимания участников индустрии неизменно остаются безопасность, инновации, персонализированный потребительский опыт и стремление сделать его «бесшовным» для потребителей. Современные пользователи хотят платить быстро и просто, независимо от того, какой платежный инструмент они используют — телефон, платежную карту, браслет или кольцо — и в каком канале, будь то физический терминал для приема платежей, мобильная или электронная коммерция.

Онлайн- и мобильный банкинг, развитие онлайн-коммерции, бесконтактные и QR-платежи, многообразие платежных сервисов, таких как Google Pay, Apple Pay, Samsung и Garmin Pay, позволяют сегодня потребителям отказаться от наличных и легко оплачивать повседневные покупки с помощью смартфона и даже не иметь при себе традиционную пластиковую карту.

Так, по данным исследований компании Pew Research, примерно трое из десяти американцев полностью отказались от наличных для оплаты регулярных покупок. При этом процент потребителей, которые преимущественно платят только наличными, сократился с 24 процентов в 2015 году до 18 процентов в 2018-м.

Развитие безналичных платежей в Центральной Азии

Центральная Азия — динамично развивающийся регион с большим потенциалом развития безналичных платежей. Анализируя тенденции 2019 года, компания Visa отмечает рост на уровне 18 процентов по объемам безналичных платежей и 42 процента по количеству безналичных транзакций по картам Visa. Уже сегодня каждая вторая транзакция Visa в POS-терминалах в регионе проходит бесконтактно.

Кыргызстан порой демонстрирует более высокие темпы роста: 22 процента по объемам платежей и около 48 процентов по количеству транзакций.

Примечательно, что растут объемы именно платежей в точках продаж, в среднем на 30 процентов в год, а это значит, что кыргызстанцы все чаще используют платежные карты, в том числе и бесконтактные, для оплаты (данные компании Visa, III квартал 2019-го).

Минувший год отмечен рядом важных для индустрии безналичных платежей событий и запусков: в регионе появились Apple Pay и Garmin Pay, активно развиваются QR-платежи, прежде всего в транспорте Астаны, Караганды, Актобе. Также с недавнего времени потребители могут оплачивать государственные услуги с помощью QR Visa и Apple Pay на платежном шлюзе «электронного правительства» в Казахстане.

В 2020-м компания намерена фокусироваться на развитии платежных решений для малого и среднего бизнеса, что особенно актуально для Кыргызстана с учетом темпов развития в стране данного сегмента.

Еще одно приоритетное направление для Visa — это развитие сервиса Visa Direct, который позволяет в режиме реального времени переводить деньги с карты на карту быстро, просто и удобно.

Visa Direct дает множество возможностей не только для потребителей, но и для бизнеса. Теперь у компаний есть дополнительный удобный инструмент, за счет которого они могут значительно улучшить клиентский опыт.

«Благодаря комплексному подходу, который мы используем для обеспечения безопасности наших пользователей, потребителям больше не нужно проходить долгий и неудобный процесс предоставления конфиденциальной информации для идентификации.

Сервис Visa Direct позволяет оплачивать покупки быстрее и легче. С развитием рынка электронной коммерции преимущества этого подхода будут все более значимыми для малого и среднего бизнеса, поскольку помогут их клиентам сэкономить время и при этом оставаться уверенными в том, что их личные платежные данные надежно защищены.

Сегодня мы развиваем этот сервис в Казахстане, первые проекты с банками также уже запущены в Таджикистане и Кыргызстане», — такие данные привела Алия Чыныбаева, генеральный менеджер Visa в странах Центральной Азии, в рамках форума Visa для представителей банков и бизнеса, который состоялся в Бишкеке 18 ноября.

В ходе мероприятия эксперты поделились мировым опытом развития безналичных платежей, рассказали о перспективах внедрения новых технологий во всем мире и в странах Центральной Азии.

Комментируя глобальные тренды, определяющие будущее безналичных платежей, эксперт отметила: «Мир становится все более взаимосвязанным с технологической точки зрения. Этому способствует прежде всего проникновение мобильных и интернет-технологий. Сегодня развитие индустрии электронных платежей определяет ряд факторов: цифровая трансформация, искусственный интеллект и роботизация, а также появление новых финтех-игроков в платежной экосистеме. Кроме того, значительно ускоряется темп внедрения инноваций: то, что вчера еще казалось далеким будущим, сегодня становится реальностью».

1 Искусственный интеллект (Artificial Intelligence или AI) будет оказывать все большее влияние на платежную индустрию.

Динамичное развитие цифровых и, прежде всего, мобильных технологий заложили основы для повсеместного и активного использования AI в индустрии платежей. Visa, глобальный инновационный лидер платежной индустрии, использует AI для разработки самых передовых технологий обеспечения безопасности электронных платежей и предотвращения мошенничества, кибербезопасности и стабильного функционирования самой большой мировой сети для обработки электронных платежей — VisaNet. Cегодня AI выходит на передний план и в разработке платежных решений для потребителей, например, голосовых помощников для шопинга, чат-ботов или умных систем лояльности.

2 Биометрия

Вероятно, что биометрические технологии, такие как распознавание лиц, сканирование отпечатков пальцев и радужной оболочки глаз наряду с токенизацией, будут критически важными для предотвращения кражи персональных данных и взломов систем, а также повышения безопасности электронных платежей.

Согласно результатам биометрического исследования Visa, 86 процентов потребителей готовы к использованию своих биометрических данных как для аутентификации в процессе платежей, так и непосредственно совершения оплаты.

По разным оценкам, до 2023 года осуществлять платежи с использованием биометрии будут около 2,6 миллиарда человек, при этом объем платежей достигнет 18 миллиардов транзакций долларов США до 2022 года. В регионе СНГ и Юго-Восточной Европы Visa принимала участие в платежных проектах с биометрией, например, FacePay24 с Приватбанком.

3 Совершенствование потребительского опыта Совершенствование потребительского опыта

По мере того, как потребители все больше времени проводят на онлайн платформах и в мессенджерах, банки и ритейлеры все больше фокусируются на том, как и где они взаимодействуют со своими потенциальными клиентами, как завоевать и удержать их лояльность.

Сегодня потребители ожидают, что процесс покупок и оплат будет максимально понятным, удобным, персонализированным и «бесшовным». Более того, меняется модель осуществления покупок от «купи сам» до «купи это для меня». Если в течение последних несколько лет мы наблюдали активный рост мобильных приложений для совершений покупок, то с развитием искусственного интеллекта появляются чатботы, голосовые помощники и подключенные устройства, такие как автомобили или даже бытовые приборы, которые фактически могут совершать покупки «за потребителя».

«Комфорт — двигатель прогресса. В случае электронных платежей именно желание клиента платить всегда, везде, буквально на ходу, удобным для них способом, а еще получать дополнительное вознаграждение в виде бонусов или специальных предложений стимулирует всех участников платежной экосистемы все больше задумываться над тем, какой уникальный опыт они предоставляют своим клиентам», — подчеркивает Алия Чыныбаева.

4 Партнерство — залог успеха

Платежная индустрия становится все более синергийной, предоставляет игрокам рынка возможность взглянуть на свой продукт и потребителя с разных точек зрения и объединить усилия для создания решений, которые наилучшим образом отвечают ожиданиям потребителей. К примеру, небольшому финтех-стартапу, который имеет интересный с точки зрения потребителя продукт, достаточно сложно привлечь необходимую аудиторию или заручиться поддержкой для выхода на национальный или международный рынок, но в партнерстве с крупным игроком появляется возможность масштабирования проекта. С другой стороны, привлечение талантливых стартапов в сфере платежей позволяет точнее определить болевые точки различных потребительских сегментов и быстро разработать решение, тем самым вывести качество обслуживания клиентов на новый уровень.

«Visa — это партнерская сеть, к которой на сегодняшний день подключено более 16 тысяч банков-партнеров в мире. Мы постоянно расширяем экосистему, стремимся, чтобы в нее входили не только банки. Мы всячески поддерживаем финтех-индустрию и помогаем молодым перспективным финтех-компаниям стать частью национальной или даже глобальной платежной экосистемы.

Сотрудничая с Visa, партнеры могут получить доступ к новейшей глобальной технологической сети VisaNet, глобальной экспертизе и ресурсам, включая различные платежные продукты и API, а также лучшую маркетинговую и консультационную поддержку.

В 2019-м году в странах Центральной Азии мы реализовали первую волну глобальной программы по поддержке финтех-стартапов Visa Everywhere Initiative, одним из победителей которой стал кыргызстанский проект NambaPay, мобильное приложение, которое объединяет в себе разные способы оплаты и интегрированную программу лояльности. Мы верим в инновационный потенциал страны и в то, что лучшие инновации рождаются в синергии», — поделилась Алия Чыныбаева, генеральный менеджер Visa в Центральной Азии.