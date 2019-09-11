Кыргызтелеком в 2019 году подключил к интернету 1 тысячу 564 объекта

В рамках Года развития регионов и цифровизации страны ОАО «Кыргызтелеком» продолжает работы по прокладке оптико-волоконного кабеля для подключения к интернету в школах, айыл окмоту, медицинских учреждениях, почтовых отделениях связи.

В настоящее время к интернету подключено 660 учебных заведений Кыргызстана.

В рамках цифровизации региональные медицинские организации страны получат доступ к Всемирной информационной сети. На сегодня уже подключено 643 медицинских учреждения (больницы, поликлиники, ГСМ, ФАП). Это позволит организовать электронную запись к врачу, передачу анамнеза (сведения об истории болезни, условиях жизни больного, перенесенных им заболеваниях и тому подобное) для установки точного диагноза, проведение семинаров среди молодых медицинских работников на местах и многое другое. До конца года планируется подключить к интернету около 900 медицинских организаций.

Подключено к интернету 292 айыл окмоту, до конца года планируется подключить 161 айыл окмоту.

В целях обеспечения полноценного функционирования Единого реестра преступлений и проступков ОАО «Кыргызтелеком» подключило к интернету по оптоволоконным линиям связи:

— 71 региональную точку Генеральной прокуратуры;

— 113 точек МВД КР;

— 28 точек ГСИН КР;

— 176 точек Госкомитета по делам обороны КР, включая 56 точек военного комиссариата;

— 115 региональных точек судебного департамента при Верховном суде КР;

— 20 точек ГСБЭП.

В настоящее время ведутся работы по изысканию технической возможности подключения 10 региональных точек МВД КР, расположенных в отдаленных труднодоступных районах республики, а также по подключению интернета по ОВК на 32 постах ГУОБДД МВД КР, что позволит ведомству установить видеокамеры на ключевых постах.

Кыргызтелеком проводит работу по переключению с ADSL на оптико-волоконный кабель региональных точек подразделений Государственной налоговой службы КР (подключено 28 адресных точек), Национального статистического комитета КР (54), Социального фонда КР (49). Ведутся работы по подключению интернета по ОВК на пяти КПП (контрольно-пропускные пункты) Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве Кыргызской Республики и Государственной таможенной службы.

До конца 2019 года Кыргызтелеком планирует подключить к интернету по ОВК 402 почтовых отделения связи.

Обеспечение интернетом почтовых отделений позволит ГП «Кыргызпочтасы» при ГРС КР расширить спектр предоставляемых услуг (прием платежей, электронная почта и другое).