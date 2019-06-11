Ловите момент. Как прошло первое масштабное бизнес-событие в Бишкеке

В Бишкеке в воскресенье прошло значимое для предпринимателей событие — в рамках проекта LalaConf пообщаться с начинающими бизнесменами в столицу Кыргызстана прибыли именитые тренеры из пяти стран. Организаторами мероприятия выступило Lalafo.

Гвоздем программы стало, конечно же, выступление украинского бизнесмена, ведущего YouTube-канала о бизнесе Big Money Евгения Черняка.

Он прилетел в Бишкек прямиком из Варшавы и, по его собственному признанию, «потому что его здесь ждали умные люди».

Мероприятие стартовало в 10.00. Но слушатели стали собираться у дверей Кыргызского академического драматического театра намного раньше. Первый посетитель пришел в 8.15 утра. Только после регистрации и подтверждения штрих-кода на билете можно было проходить в здание. В фойе витал аромат кофе, по лестницам проносились организаторы в футболках с эмблемой LalaСonf. На сцене шли последние приготовления. Все в предвкушении начала.

Открыли мероприятие директор Lalafo Кыргызстан Дарья Суходолова и руководитель отдела маркетинга Екатерина Светачева. В первой половине дня с теми, кто решился заявить о себе в мире бизнеса, пообщались основатели и идейные вдохновители Lalafo Юрий Мухин и Анна Полищук. Они поделились с присутствующими своим опытом, рассказали, как создать крутой стартап. По их словам, чтобы идея выстрелила, нужно совместить ее с любимым делом, определиться, ради чего ты вообще это делаешь, а главное, не ждать сиюминутной выгоды. Иначе проиграешь.

«Думать, что ты сейчас создашь крутой стартап, а через год продашь его за $100 миллионов и разбогатеешь, — миф сродни истории про Золушку. Так не бывает. Надо быть готовым к тому, что тебе придется работать по 100 часов в сутки и решать проблемы, которые никто до тебя не решал, которые непонятно как решать», — посоветовала Анна Полищук.

Основная причина — почему стартапы загибаются — у их создателей заканчиваются силы. Но надо правильно распределять их и ставить амбициозные цели. Анна Полищук.

Зал одобрительно загудел. «Мы здесь, мы готовы, мы сможем!» — восторженно кричали предприниматели.

Фото Рустема Ильясова. Юлия Спиридонова-Микеда

Своим опытом поделилась и сооснователь образовательного проекта «Нетология», предприниматель и лауреат конкурса «Деловые женщины — 2017» Юлия Спиридонова-Микеда. Она рассказала, как личный бренд предпринимателя создает ценность для бизнеса. Здесь тоже есть свои нюансы. Слушатели тщательно фиксировали рекомендации. В перерывах между сессиями обменивались впечатлениями.

Фото Рустема Ильясова. Максим Спиридонов

Особое внимание слушатели уделили одному из спикеров конференции — основателю крупнейшей площадки онлайн-образования «Нетология-групп» Максиму Спиридонову. Он рассказал, что онлайн-образование с потребительской точки зрения — это возможность получить ту же самую услугу, но дешевле, более системно, компактно, с гораздо большей доступностью предельно качественного уровня образовательного контента. «Для меня идеальное обучение — это сумма нескольких составляющих. Оно базировалось бы на активном и многопрофильном изучении математики, одного-двух иностранных языков. Причем скорее для того, чтобы мозг развить, чем для того, чтобы знать», — поделился с присутствующими Максим Спиридонов.

С интересом слушали и Ярослава Степанюка.

Он рассказал, как прокачать свой аккаунт в соцсетях. Участники признали, что в Кыргызстане с этим проблемы. Люди не умеют себя вести в публичном интернет-пространстве, и часто дискуссии скатываются до банальных оскорблений и перехода на личности. Ярослав Степанюк рассказал, как соблюсти баланс.

Отвечали на вопросы слушателей Андрей Чумаченко и Фарид Новрузи. Последний является основателем и президентом компании NOVCO Group of Companies. Это сеть широко известных по всему миру брендовых магазинов, которая функционирует в Азербайджане, России, Грузии и Турции.

Собственник нескольких успешных бизнес-проектов на Украине, в Казахстане и Португалии Асем Кузенбаева рассказала, как за 2018-й заработала своим клиентам $31,9 миллиона в виде дополнительной выручки. За последние два года реализовала более 55 коммерческих проектов, оценила 400 бизнес-идей.

Фото Рустема Ильясова. Асем Кузенбаева

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Она посоветовала не вкладывать инвестиции в розничные продуктовые магазины, ломбарды, микрокредитные организации, полиграфию и типичные образовательные центры. «Почему?» — послышалось из зала. «Это постепенно вымирает», — уверена Асем.

Рассказал о своем успехе и Константин Горожанкин — сооснователь и главный драйвер Ticketon, 103apteka, iStartUp, Processing. Общий оборот его проектов в 2018 году превысил полмиллиарда долларов.

«Да уж, нам такие обороты и не снились», — посетовал на кофе-брейке молодой человек, задумчиво размешивая в стакане сливки.

«Но мы очень восприимчивы к инновациям. Шанс есть, нужно попробовать», — не согласилась с ним стоящая рядом девушка.

«Можно, но с нашими бюрократами далеко не уедешь», — парировал третий собеседник.

Но пессимизма участников бизнес-события тренеры не разделяют.

У вас очень молодой бизнес, и вы готовы к инновациям. А что до бюрократии, так вы просто не работали в других странах. Анна Полищук.

Под занавес выступил Евгений Черняк . Его ждали, к его выступлению готовились. Тем более что миллиардер из топ-сотни «Форбс» сразу предупредил — лекцию читать он не будет, не Тони Роббинс, а вот на вопросы ответит и пообещал быть максимально откровенным.

«Как вам удается держать себя в тонусе все время? Как вы все успеваете?» — послышалось из зала.

«Две чашки двойного эспрессо без сахара. Это для разминки. Основное правило — если дома ждет что-то более мотивирующее, чем деньги, значит, в личной жизни вы состоялись», — поделился секретом энергичности и активности Евгений Черняк.

Человек, который занимается любимым делом, не может профессионально выгореть. Должна быть радость конструктивной неудачи. Евгений Черняк.

Миллиардер отметил: надо контролировать правильные процессы в своей компании, которые дают максимальный финансовый эффект. Вот тогда и можно добиться результата.

Рассказал, и как кастинг будущих сотрудников проводить, чтобы не обманули.

Врут все. И это аксиома.

«А чтобы избежать обмана и минимизировать риски, приготовьте математическую выкладку деятельности будущего работника. Не прогадаете», — еще один совет дал Евгений Черняк и добавил: все, кто сидит в этом зале, — через год, два, три, а может, и раньше будут стоять на этой сцене вместо него. Почему? Да потому, что уже пришли в этот зал.

«На этих семинарах собирается такая публика, которая очень часто умнее меня. Мне задают такие вопросы, которые я потом записываю, по неделе анализирую, а может, и применяю у себя. Все, что создано в этом мире, создавалось с целью заработать на этом», — подчеркнул Евгений Черняк.

Фото Рустема Ильясова. Евгений Черняк

Зал встретил этот месседж дружным одобрением. А как иначе, когда успешный бизнесмен уверяет: у вас все получится. Вопросов было много, ответы конкретные, советы практичные, а перспективы вырисовывались самые радужные. «Кто-то смог, а я не хуже», — сказал сам себе парнишка, выходя из зала. Эту уверенность, похоже, разделили все участники бизнес-события № 1 в рамках проекта LalaConf.

24.kg выступает информационным партнером LalaConf.