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Бизнес

Творческий союз: за кулисами создания клипа для lalafo

Ведущий онлайн-сервис торговли в Кыргызстане lalafo празднует девятилетие. В честь этого знаменательного события создан особый клип на эксклюзивную песню. Автор и исполнитель Kai-TEGIN и директор по маркетингу lalafo в республике Руслан Гайдаров рассказали о создании песни и ее значении.

— Kai-TEGIN, поздравляем вас с выходом новой песни и клипа в честь девятилетия lalafo. Расскажите, как появилась идея написать песню для этого события?

Kai-TEGIN: — Спасибо! Я был очень рад, когда мне предложили написать песню для lalafo. Я давно знаком с сервисом и часто им пользуюсь. Идея заключалась в том, чтобы отразить дух компании и ее развитие, разнообразие категорий, быстроту и легкость использования.

— Руслан, как появилась идея привлечь Kai-TEGIN для написания песни?

Руслан Гайдаров: — Мы хотели создать что-то уникальное для юбилея. Kai-TEGIN — талантливый молодой артист. Он участвовал в проекте Qunay — сообществе молодых творческих инициатив, где lalafo поддержал третью часть, и среди восьми исполнителей был Kai-TEGIN. Наш выбор сразу пал на него.

Kai-TEGIN, что вас вдохновляло при создании этой песни?

Kai-TEGIN: — Вдохновение пришло из опыта использования lalafo и наблюдения за его влиянием на жизнь многих людей. Для многих, включая меня, lalafo стал незаменимым помощником.

— Руслан, как проходила работа над этим проектом?

Руслан Гайдаров: — Работа была созидающей и продуктивной. Мы тесно сотрудничали с Kai-TEGIN на протяжении нескольких месяцев, привлекли танцоров международного уровня Oma Ema Twins, очаровательную девушку Ширин для исполнения партии на комузе, хор из Кыргызской национальной консерватории и моделей из агентства Avanto Models. Все участники вложили много сил и творчества.

— Руслан, как вы оцениваете вклад lalafo в развитие общества и культуры в Кыргызстане?

Руслан Гайдаров: — lalafo стал важной частью жизни многих кыргызстанцев, поддерживая малый и средний бизнес, участвуя в социальных инициативах, спортивных и культурных проектах. Это не просто сервис, а партнер для многих наших пользователей.

— Что бы вы хотели пожелать lalafo и его пользователям?

Kai-TEGIN: — Желаю lalafo дальнейших успехов и процветания! Пользователям — счастья и благополучия!

Руслан Гайдаров: — Присоединяюсь к пожеланиям. Благодарим всех пользователей и партнеров за доверие и поддержку. Наслаждайтесь нашим клипом, оставляйте комментарии и лайки. Этот проект для вас и о вас!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/301391/
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