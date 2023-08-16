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Бизнес

Примите участие в конкурсе детского рисунка «В школу с lalafo!»

С приближением нового учебного сезона 2023-2024 сервис объявлений lalafo проводит увлекательный творческий конкурс детского рисунка «В школу с lalafo!». Участвовать в конкурсе могут дети в трех возрастных группах: 5-8 лет, 9-12 лет и 13-16 лет. Вдохновитесь и воплотите свои яркие идеи на тему онлайн-покупок, которые можно сделать на lalafo, чтобы новый учебный год был стильным и комфортным.

Процесс участия

1.Создайте творческий рисунок, раскрывающий тему «В школу с lalafo!». Ограничений по количеству рисунков нет! На момент проведения конкурса вы должны находиться (проживать) на территории Кыргызской Республики.

2.Опубликуйте рисунок на своей странице в Instagram с хэштегом #lalafoKidsArt и упоминанием @lalafokg. Обязательно укажите фамилию, имя, возраст ребенка и короткое описание работы. Ваш профиль на момент проведения конкурса должен быть открытым! Количество «лайков» на публикацию учитывается, но не является основным показателем.

Вдохновитесь перед началом нового учебного года и дайте волю своему творчеству! Поделитесь своим видением онлайн-покупок на lalafo, которые сделают ваш учебный год незабываемым и стильным.

Победители каждой возрастной группы будут награждены призами:

  • 1-е место: стильные наушники и практичный рюкзак;

  • 2-е место: удобный рюкзак и полезные принадлежности для учебы;

  • 3-е место: полезные канцелярские наборы и аксессуары.

Не упустите шанс! Поделитесь своим творчеством, выигрывайте удивительные призы и создайте яркие воспоминания перед началом нового учебного года.

«Время школьных подготовок наступает, и мы хотим вдохновить детей поделиться своим видением онлайн-покупок на lalafo, которые делают подготовку к школе быстрой. Дети могут рассказать нам через свои творческие работы, как родители готовят их к школе не выходя из дома с помощью lalafo! Это может быть все, что понадобится школьнику: от одежды и обуви до смартфонов и ноутбуков, от рюкзаков до канцтоваров — покажите нам, как вы видите идеальные покупки для школы! Участие в конкурсе — это отличная возможность показать талант вашего ребенка и получить за это полезные подарки! Мы ждем ваши творческие работы с нетерпением! Пусть о вашем ребенке узнают тысячи людей», — делится Руслан Гайдаров, директор по маркетингу «lalafo Кыргызстан».

Время конкурса:

Конкурс стартует 16 августа и продлится до 10 сентября 2023 года (включительно). Следите за обновлениями на официальной странице lalafo в Instagram: https://www.instagram.com/lalafokg/, чтобы быть в курсе всех событий и узнать о победителях каждой возрастной группы!

Критерии оценки

Конкурсная команда исключительных жюри оценит работы участников по ряду критериев:

  • Соответствие тематике: насколько ярко и оригинально рисунок отражает тему «В школу с lalafo!».

  • Техническое исполнение: как хорошо представлена работа с технической точки зрения, используются ли разнообразные техники рисования.

  • Творческий подход: насколько уникально и оригинально представлена идея и как она раскрывается в работе.

Технические требования к рисункам:

  • Рисунок может быть выполнен на бумаге, картоне, ватмане, а также при помощи компьютерной техники в иллюстрационных программах.

  • Размер рисунка должен быть не менее 20×30 сантиметров (формат А4) и не более 30×40 сантиметров (формат А3).

  • Рисунок может сопровождаться кратким текстовым описанием авторской идеи.

  • Конкурсные работы не должны нарушать авторские права и не должны быть копиями других работ.

Не упустите шанс поделиться своим творчеством, проявить свой талант и выиграть потрясающие призы! Дата и место проведения финала будут объявлены позднее, следите за нашими новостями.

Следите за новостями на lalafo! Для дополнительной информации и участия в конкурсе, обращайтесь по телефону: +996 (770) 999 150 (WhatsApp).

lalafo — ваш надежный партнер для школьных покупок и ярких творческих идей перед началом нового учебного года!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/272686/
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