Уже в эти выходные в Бишкеке пройдет самое масштабное мероприятие для предпринимателей — LalaConf. Одним из спикеров на нем будет руководитель новых направлений сервиса Aviasales Ярослав Степанюк. В интервью 24.kg он рассказал, какие социальные сети и мессенджеры предпочитают в странах СНГ и почему в Узбекистане не любят шутки.

Ярослав Степанюк запустил свыше 30 рекламных кампаний в Казахстане. Вывел сервис Aviasales на рынки Казахстана, Узбекистана и Беларуси. И у населения каждой из этих стран есть свои особенности и предпочтения.

— Чем отличается работа маркетологов в странах СНГ? Или принципы работы общие для всех государств?

— Нет. Для каждого рынка нужен свой подход. Кроме Казахстана в прошлом году и Узбекистана в этом, мы запустили Aviasales в Беларуси. Больше всего о разнице между странами говорит тот факт, что в Казахстане предпочитают WhatsApp, в Узбекистане лидирует Telegram, а в Беларуси — Viber.

Каждый регион уникален и нам приходится вручную настраивать маркетинг. Ярослав Степанюк

— Какие инструменты не работают у соседей?

— Например, в более консервативном Узбекистане не до шуток. Вместо условных мемов мы обучаем путешественников. И, кстати, не только их. Узбекистанские блогеры сначала с недоверием отнеслись к идее коммерческих интеграций, приходилось объяснять, как это работает.

В Узбекистане люди проскочили эпоху сайтов и приложений. В мессенджерах можно заказать такси, еду и те же билеты. Ярослав Степанюк

И уже этот один пример показывает, что важно учитывать особенности страны, планируя активности в новом регионе.

— Ну уж в Казахстане точно любят креатив. В чем здесь проблемы?

— Да. Здесь история другая. В Казахстане своя специфика. Здесь уже есть сильные игроки и новому продукту нужно заявить о себе, быть громче конкурентов и донести преимущества сервиса. Если говорить об Aviasales, то мы рассказывали о том, что сервис сравнивает сразу несколько источников цен, чтобы найти билет по подходящей цене.

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— А если говорить про Беларусь. Какие у нее особенности?

— Особенность Беларуси — ее расположение. Зачастую путешественникам здесь дешевле доехать до соседней Литвы. И уже из Вильнюса отправиться дальше в отпуск. В этом случае нужно объяснить, чем сервис по подбору билетов может быть полезен и в такой сложной географии. Например, рассказывать про поиск билетов на рейсы лоукостеров, чартерные рейсы, не говоря уже про обычные авиакомпании.

Фото Ярослава Степанюка

— Какие инструменты можно использовать для продвижения сервиса?

— Мы используем максимум каналов. Прежде всего, это рекламные сети Яндекса или Google. Они рассчитаны на быстрый результат. За восприятие бренда отвечают блогеры, с которыми нам особенно нравится снимать короткие ролики.

Видео вообще наиболее удобная форма коммуникации сейчас, к тому же алгоритмы социальных сетей приоритезируют подобный контент, поэтому мы получаем больший охват. Ярослав Степанюк

Основной метрикой здесь является стоимость просмотра, также мы анализируем рост количества запросов в поиске.

— А влияет ли политическая ситуация в странах на предпочтения клиентов или формат рекламы?

— Если честно, с нами часто хотят поговорить о политизированности контента. Но политика для нас и наших путешественников — это такое же регулярное событие, как новая серия «Игры престолов». Это часть ежедневной жизни, и мы не можем пройти мимо. При этом мы не можем себе позволить встать на сторону одних или других. Если перевести в плоскость перелетов, вы можете отправиться к бабушке, куда-то по работе, с семьей в Турцию или на парад любви в Берлин. Для всех этих поводов точно пригодится Aviasales, но судить, что правильно, а что из ряда вон, мы не будем.

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— Сейчас практически любой бизнес активно использует социальные сети для продвижения продукта. Но соцсети — это не только лояльность, это еще и троллинг. Как реагировать на него?

— Учитывая объемы и тон наших коммуникаций, мы, конечно же, сталкиваемся с «ответкой» в соцсетях. Это не троллинг, а своеобразная реакция. Кому-то нравится, кого-то бомбит.

Мы стараемся выдерживать баланс, чтобы восторженных и недовольных было примерно поровну. Ярослав Степанюк

Люди любят спорить. Те, кто хвалят, чаще ставят лайки или сердечки, а их противники спускаются в комментарии и стараются донести свою позицию там, и это совершенно нормально.

Фото Ярослава Степанюка

— А можете привести конкретные примеры грамотной коммуникации и правильных ответов на недовольство в соцсетях?

— Я буду одним из спикеров на конференции LalaConf. Поэтому предприниматели, которых интересуют какие-то конкретные примеры и лайфхаки, могут задать вопросы на полях конференции. Приходите, буду рад ответить на все вопросы.

24.kg выступает информационным партнером LalaConf.