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Общество

Бдите и проверяйте. Как мошенники обманывают с арендой жилья

Аренда жилья — это не только один из самых популярных и доступных вариантов решения квартирного вопроса, но и сегмент, где достаточно распространены мошеннические схемы. Почти каждый, кто хоть раз в жизни снимал квартиру, испытывал чувство тревоги — не обманут ли его с арендой, все ли в порядке с документами.

Журналист 24.kg наткнулся на подозрительное объявление о сдаче недорогого жилья в центре Бишкека и решил проверить, насколько реально арендовать однокомнатную квартиру меньше чем за 15 тысяч сомов в месяц в районе филармонии.

В приложении по поиску жилья я наткнулся на пользователя по имени Руслан. Он зарегистрировался на платформе недавно и разместил заманчивое предложение для желающих найти недорогую квартиру со всеми удобствами и мебелью.

Цена съемного жилья ежемесячно, как говорится в объявлении, составляет 12 тысяч сомов. Расположена квартира якобы в девятиэтажном доме напротив Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова (самый центр города). Якобы потому, что такой квартиры в районе филармонии нет.

— скриншот
Фото — скриншот. Объявление о сдаче квартиры

Чувствуя подвох, решаю проверить опубликованные фотографии жилплощади на достоверность. С помощью всеми известных ресурсов «Яндекс» и Google в разделе «Поиск по картинке» удалось найти идентичные снимки. Квартира действительно сдавалась в аренду... только в Казахстане.


Поняв, что объявление опубликовали мошенники, написал им на номер в WhatsApp. Мне повезло — предложение все еще было актуально.

Но «арендодатели» заявили, что они не в городе, и если я действительно хочу снять эту квартиру, то нужно ее забронировать. Цена вопроса — 2 тысячи сомов. Деньги попросили перевести онлайн через терминал.

«Как только переведете деньги, объявление уберу, а жилье сдам вам», — заверил собеседник. После еще нескольких бессмысленных сообщений отправляю скриншот точной копии квартиры из Казахстана и интересуюсь, совпадение ли.

Проверяйте фотографии жилья на оригинальность с помощью поиска в Google или в других поисковых системах — нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Найти картинку (Google)». Мошенники часто используют снимки из интернета.

Ответа от «арендодателя» до сих пор нет, а номер теперь недоступен.

— скриншот переписки
Фото — скриншот переписки

Беглый опрос среди знакомых показал, что такие ложные объявления не редкость. Мошенники обманом выуживают у доверчивых граждан, ищущих жилье в аренду, задаток — от 2 тысяч сомов и выше. Пострадавшие обращаются в милицию, но никаких мер правоохранители принять не могут. Мошенники меняют номера, и вычислить их не удается.

Администраторы приложения пообещали рассмотреть профиль лжеарендодателя и принять соответствующие меры.

Самое важное правило: никогда не перечисляйте деньги на банковские карточки и мобильные номера, пока не убедитесь, что квартира действительно существует. Обязательно посмотрите жилье и познакомьтесь с арендодателем вживую. Еще лучше подписать договор аренды.

Совсем не лишним будет попросить документы, удостоверяющие личность владельца, — фото паспорта и водительских прав. Обычно такая просьба заставит злоумышленника нервничать, скорее всего, он откажет. Но если мошенник все-таки прислал фото паспорта, проверьте его через «Поиск по картинкам». Аферисты выдают себя за людей, чьи копии документов уже есть в интернете.

Если вы стали жертвой обмана, пишите заявление в правоохранительные органы. Предоставьте все записи разговоров, скриншоты переписок и другие детали несостоявшейся сделки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205532/
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