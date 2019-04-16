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Бизнес

Оплачивайте автомобильные штрафы со скидкой 50 процентов в приложении MegaPay

Теперь с помощью приложения MegaPay водители транспортных средств могут оплачивать штрафы за нарушение ПДД со скидкой 50 процентов в течение 15 дней с момента вынесения постановления.

В сервисе MegaPay информация об имеющихся нарушениях проверяется ежедневно, и в случае их обнаружения пользователю автоматически поступает SMS-оповещение. Нет никакой необходимости куда-то ехать и тратить свое драгоценное время для того, чтобы своевременно узнавать о наличии штрафов.

Оплатить автомобильные штрафы с экономией до 50 процентов можно в несколько кликов, не выходя из приложения, в любое время и в любом удобном месте. Сумма штрафа в MegaPay определяется сразу с учетом скидки!

Для того чтобы воспользоваться удобным платежным инструментом, просто скачайте MegaPay на свой смартфон из Google Play Market или App Store. Затем добавьте информацию о своем автомобиле в разделе «Штрафы».

Экономьте свое время и платите меньше с приложением MegaPay!
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