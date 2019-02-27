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Бизнес

MegaCom участвует в Mobile World Congress — 2019 в Барселоне

В эти дни в Барселоне (Испания) проходит крупнейшее международное событие в сфере современных технологий и мобильной связи  выставка Mobile World Congress — 2019. Это мероприятие является авторитетной площадкой для демонстрации трендов и инновационных решений, которые определяют будущее мобильной индустрии.

О том, как проходит глобальный ивент Mobile World Congress, рассказывает руководитель департамента развития и оптимизации сети компании MegaCom Нурлан Курманбаев, который в данный момент находится в Барселоне.   

5G и интернет вещей

Основной тренд выставки  развитие сети нового поколения 5G, которая предоставляет скорости для обработки большого потока информации с самыми минимальными задержками. На выставке мы увидели, что работа ведется не только над технологиями, которые позволили бы использовать все возможности сетей пятого поколения, но и над разработками всевозможных устройств, поддерживающих новые стандарты. В их числе и смартфоны, и роботы, и транспортное оборудование, и различные чипсеты, которые используются, к примеру, в животноводстве для контроля скота – где сейчас пасутся коровы, какую траву жуют и т. д. Также мы видели всевозможные датчики в действии, с помощью которых можно управлять автомобилем и домом.

То есть получается, что 5G-стандарт создается и внедряется и для комфортной работы искусственного интеллекта, в этом ключе примечательно развитие интернета вещей, когда участие человека сводится к минимуму.

Основные решения для развития 5G

На встрече с компаниями-производителями нам представлены основные решения для развития 5G. В частности, мы получили ценные рекомендации, как развивать сеть нового поколения, чтобы в будущем минимизировать задержки в передаче данных и достичь высоких скоростей. Мы ознакомились с оборудованием компании Ericsson, которая проделала большую работу в этом направлении. Представлены решения по обеспечению скорости в несколько гигабит в секунду на расстоянии более 100 километров. 

Также состоялась встреча с компанией «Протей», которая представила инновационные решения в области виртуальных операторов. Примечательны наработки другой компании Rid по устройству, которое сохранит оборудование от молний и других неблагоприятных природных условий.

На Mobile World Congress представлены смартфоны с поддержкой 5G от ZTE, Huawei, Samsung. Производители отметили, что, для того чтобы добавить к характеристике аппарата эту маленькую приставку — 5G, необходимо проделать огромную работу: запустить базовые станции, подготовить мощную инфраструктуру, развить транспортную сеть, сделать упор на оптоволоконную сеть для получения высоких скоростей и пропускных способностей. Кроме этого, немаловажно создание мини- дата-центров, с помощью которых можно уменьшить задержки.

Для себя мы заметили, что идем в правильном направлении. Ведь в данное время мы развиваем оптоволоконную сеть. Перед нами стоят амбициозные планы по успешному запуску сетей 5G в ближайшие годы.

MegaCom традиционно принимает участие в этом крупнейшем форуме с целью ознакомиться с новыми устройствами, продуктами и опытом передовых телекоммуникационных компаний. 
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