Открытое обращение отечественных нефтетрейдеров к президенту Кыргызстана

Президенту Кыргызской Республики

Жээнбекову С.Ш.

Уважаемый Сооронбай Шарипович!

Настоящим мы, нижеподписавшиеся отечественные нефтяные компании Кыргызстана, выражаем Вам свое почтение и благодарим за Ваш вклад в развитие экономики и инвестиционного климата в стране.

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Данным письмом хотели обратить Ваше внимание на то, что в Кыргызстане уже несколько месяцев наблюдается сложная обстановка с нефтепродуктами. В условиях дефицита ГСМ — бензиновой группы — в Кыргызстан пошел большой поток контрабандного топлива через приграничные территории в районе Таласа. Объем контрабанды большой — оценочно до 30 процентов потребления бензина в республике, что существенно влияет на снижение платежей по налогам в бюджет страны. В связи с контрабандными поставками нефтетрейдеры Кыргызстана вынуждены снизить объемы закупа бензина из Российской Федерации и держат минимальные остатки на складах хранения топлива.

Повлиять на решение ситуации помогли бы официальные поставки нефтепродуктов из соседнего Казахстана, где, как Вы знаете, недавно завершилась модернизация нефтеперерабатывающих заводов и образовался перманентный излишек светлых нефтепродуктов. Между правительствами Кыргызстана и Казахстана безуспешно идут переговоры по организации поставок нефтепродуктов в нашу страну уже несколько месяцев.

Чем дольше откладывается процесс подписания межправительственного соглашения, тем больше вероятности, что излишки казахстанской продукции найдут свое применение на рынках Узбекистана, Таджикистана и Афганистана, на фоне прений в Российской Федерации между правительством и крупными сетями АЗС на предмет стабилизации цен. Правительство РФ предполагает ограничить экспорт ГСМ в пользу местного рынка, что может повлиять и на поставки в Кыргызстан.

В случае если правительство РФ запретит экспортные поставки на все направления, а Кыргызстан не подпишет соглашения с Казахстаном, в нашей стране может возникнуть бензиновый коллапс.

Подписание данного межправительственного соглашения между Кыргызстаном и Казахстаном о поставках топлива несет ряд положительных моментов для нашей страны:

при подписании соглашения и с момента начала официальных поставок бензина, казахстанские производители будут заинтересованы перекрыть нелегальные перетоки топлива;

конкуренция между производителями России и Казахстана повлечет снижение цены закупа для кыргызских нефтетрейдеров в долгосрочной перспективе;

короткое транспортное плечо доставки с Шымкентского НПЗ, до 4-5 дней в сравнении с 15-20 днями с заводов России, повлияет на увеличение оборота капитала нефтетрейдеров, сократит расходы на финансирование и повлечет увеличение доходности компаний, в результате в госбюджет будет поступать больше налогов с местных компаний;

улучшится экологическое качество поставляемой продукции. Казахстанское топливо соответствует экологическим классам Евро-4 и Евро-5.

Рынок энергоносителей является одним из основных в инфляционных вопросах. Чем стабильнее топливный рынок, тем легче контролировать инфляционные процессы в экономике. Местное производство сегодня составляет всего 18 процентов от общей потребности в нефтепродуктах. Запрет экспорта в этой связи позволит всему объему произведенных ГСМ оставаться в стране, стабилизируя рынок нефтепродуктов.

Уважаемый Сооронбай Шарипович, обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть вопрос содействия в скорейшем подписании межправительственного соглашения между Кыргызстаном и Казахстаном о поставках топлива для обеспечения энергетической безопасности нашей страны.