Цены на топливо в Кыргызстане остаются стабильными, несмотря на рост в марте

Начальник управления регулируемых сфер службы антимонопольного регулирования при Минэкономики КР Бейше Сатыгулов заявил, что ситуация на рынке горюче-смазочных материалов в Кыргызстане остается стабильной. С начала 2026 года топливо подешевело до 3 сомов за литр, однако с марта начался традиционный сезонный рост цен.
По словам в январе-марте 2026 года на внутреннем рынке наблюдалось снижение стоимости бензина и дизельного топлива — в среднем до 3 сомов за литр в зависимости от вида топлива и компании. Но к концу марта началось постепенное повышение цен.
Несмотря на это, как отметил представитель антимонопольной службы, ценовая ситуация в стране остается спокойной. Стоимость топлива в Кыргызстане ниже, чем в Армении, Таджикистане и Узбекистане, и сопоставима с ценами в Беларуси и самой Российской Федерации.
Ведомство ведет постоянный мониторинг рынка и взаимодействует с нефтетрейдерами, профильными ассоциациями и бизнес-сообществом для предотвращения резких скачков цен и дефицита топлива. По данным службы, рентабельность участников рынка остается невысокой — около 1 сома на литр.
В случае усиления внешнего давления власти рассматривают дополнительные меры стабилизации. Среди них — договоренности с российскими нефтеперерабатывающими заводами о фиксации цен, возможное снижение налоговой нагрузки (акцизы и НДС), субсидирование отрасли и льготное кредитование поставщиков для формирования запасов топлива.
Сравнение цен на топливо (на 27 марта 2026 года, сом/литр):
Аи-92: Кыргызстан — 74,7; Казахстан — 43,4; Россия — 68,4; Беларусь — 73,0; Армения — 111,0; Таджикистан — 92,8; Узбекистан — 80,6.
Аи-95: Кыргызстан — 80,2; Казахстан — 57,9; Россия — 72,1; Беларусь — 75,9; Армения — 115,6; Таджикистан — 96,5; Узбекистан — 93,6.
Дизельное топливо: Кыргызстан — 79,7; Казахстан — 60,8; Россия — 83,0; Беларусь — 75,9; Армения — 115,6; Таджикистан — 100,1; Узбекистан — 92,2.
Сжиженный углеводородный газ (СУГ): Кыргызстан — 40,2; Казахстан — 20,3; Россия — 34,3; Беларусь — 39,1; Армения — 44,0; Таджикистан — 62,8.