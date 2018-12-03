С 1 января 2019 года в Кыргызстане может резко подорожать топливо

Если не будет утверждено соглашение о беспошлинной поставке ГСМ в Кыргызстан из России, то топливо может подорожать на 2-3 сома. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана.

По ее данным, индикативный баланс по поставкам ГСМ на очередной год должен быть согласован и подписан компетентными органами сторон до 1 октября. Но работа по индикативному балансу на 2019 год не завершена.

«Возникают риски прекращения беспошлинных поставок нефтепродуктов из России с 1 января 2019 года. В этом случае поставки нефтепродуктов в Кыргызстан будут облагаться экспортной пошлиной (на декабрь 2018 года — $40,5 за 1 тонну), что неминуемо приведет к росту розничных цен на ГСМ в республике на 2,5-3 сома», — говорится в сообщении.

В начале сентября 2018 года АНК направила предложения к балансу на 2019-й со следующими прогнозными показателями: бензин — 485 тысяч тонн, дизтопливо — 580 тысяч тонн, авиатопливо — 130 тысяч тонн.

Однако в ходе переговоров российская сторона не согласилась на увеличение объемов беспошлинных поставок и предложила подписать баланс на 2019 года на уровне 2018-го: бензин — 460 тысяч тонн, дизтопливо — 485 тысяч тонн, авиатопливо — 100 тысяч тонн, нефть — 50 тысяч тонн.

«Для бесперебойного обеспечения республики необходимыми объемами ГСМ на беспошлинной основе, АНК согласовала это предложение с обязательным условием внесения последующих корректировок в баланс в течение 2019 года с учетом фактических темпов импорта и потребления нефтепродуктов. Кроме того, была отмечена необходимость ускорить подписание баланса, а также согласовать с российской стороной вопрос о включении в индикативный баланс объемов по сжиженному газу и битуму», — отмечают в Ассоциации.