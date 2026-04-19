Презентация нового издания эпосов «Курманбек» и «Кара Чоро» пройдет в Бишкеке

В Национальной академии наук Кыргызстана пройдет презентация нового издания эпосов «Курманбек» и «Кара Чоро». Они собраны с использованием сказаний дастанчи Улукбека Токтоболот уулу, сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и молодежной политики.

Отмечается, что дастаны являются основой богатого устного народного творчества кыргызского народа, и «представляют собой живое отражение национального наследия, духа героизма и глубоких исторических ценностей».

Участники мероприятия также обменяются мнениями о роли дастанчи в современном мире.