17:18
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.07
Общество

В Антимонопольной службе объяснили причины роста цен на топливо в Кыргызстане

Заведующая отделом управления регулируемых сфер службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР Лариса Шустикова рассказала 24.kg, что рост цен на топливо в Кыргызстане носит сезонный характер и связан прежде всего с увеличением спроса в России, а также влиянием геополитической ситуации.

По ее словам, ежегодное повышение цен на горюче-смазочные материалы происходит весной, когда в России и других странах региона начинаются полевые работы, что приводит к росту спроса на топливо.

Дополнительное влияние оказывают внешние факторы — ограничения на экспорт нефтепродуктов, а также нестабильная геополитическая ситуация, включая события на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. Все это отражается как на мировых ценах, так и на стоимости топлива в самой России, откуда Кыргызстан импортирует основные объемы ГСМ.

«С начала 2026 года цены в Кыргызстане снижались и к марту подешевели примерно на 3 сома за литр. Текущий рост остается постепенным, и стоимость топлива пока не достигла уровня начала года — разница все еще составляет от одного до трех сомов», — пояснила она.

Лариса Шустикова подчеркнула, что резких скачков цен удается избегать благодаря тесному взаимодействию кабинета министров, министерств и антимонопольной службы с нефтетрейдерами.

Рынок обеспечен топливом в полном объеме, дефицита в стране нет.

Основные поставки ГСМ в Кыргызстан идут из России (почти на 90 процентов), что связано как с наличием нефтеперерабатывающих мощностей, так и с беспошлинными поставками в рамках межгосударственных соглашений. При этом часть компаний рассматривает альтернативные источники из-за периодических остановок российских НПЗ.

Она также отметила, что цены в Кыргызстане остаются сопоставимыми с российскими и белорусскими, но выше, чем в нефтедобывающих странах, таких как Казахстан. В то же время в Армении, Таджикистане и Узбекистане топливо значительно дороже.

«Наши нефтетрейдеры ищут дополнительные альтернативные пути, например, Азербайджан», — отметила Лариса Шустикова.

По ее словам, делать прогнозы сегодня очень сложно, потому как геополитическая ситуация может меняться ежедневно. Поэтому загадывать снижение или повышение цен на топливо очень сложно.

В условиях неопределенности на внешних рынках власти рассматривают меры реагирования, включая возможную фиксацию цен на уровне договоренностей с российскими заводами, снижение налоговой нагрузки, субсидирование отрасли и предоставление льготных кредитов нефтетрейдерам.

По ее словам, окончательные решения принимаются на уровне кабинета министров, поскольку рынок ГСМ напрямую влияет на стоимость перевозок и формирование цен на товары и продукты питания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367799/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
Цены на топливо в Кыргызстане остаются стабильными, несмотря на рост в марте
В Бишкеке накрыли опасные точки с газом: заправляли авто с нарушениями
Фиксированную норму финансирования антимонопольного органа КР отменят
В Бишкеке «накрывают» нелегальные точки продажи бензина — рейды идут ежедневно
Биржевые цены на бензин в России взлетели
Дефицита топлива в Кыргызстане не ожидается — Минэкономики
У Нацбанка есть инструменты для сглаживания резких колебаний цен — специалист
В Кыргызстане возможен постепенный рост цен на топливо из-за ситуации в мире
Цена нефти марки Brent превысила $115 и достигла максимума с июля 2022 года
Кабмин разрешил ввоз бензина и дизтоплива из Китая автомобильным транспортом
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и&nbsp;евро. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;марта Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Бизнес
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
27 марта, пятница
17:13
В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном пога...
17:06
Цены на топливо в Кыргызстане остаются стабильными, несмотря на рост в марте
17:02
Адылбек Касымалиев на Digital Qazaqstan: ИИ уже меняет Кыргызстан
17:01
Экс-глава ГСИН вырастил краснокнижный Айгуль в Бишкеке
17:00
Спикер ЖК раскритиковал дублирование проектов благотворительных фондов