В Антимонопольной службе объяснили причины роста цен на топливо в Кыргызстане

Заведующая отделом управления регулируемых сфер службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР Лариса Шустикова рассказала 24.kg, что рост цен на топливо в Кыргызстане носит сезонный характер и связан прежде всего с увеличением спроса в России, а также влиянием геополитической ситуации.

По ее словам, ежегодное повышение цен на горюче-смазочные материалы происходит весной, когда в России и других странах региона начинаются полевые работы, что приводит к росту спроса на топливо.

Дополнительное влияние оказывают внешние факторы — ограничения на экспорт нефтепродуктов, а также нестабильная геополитическая ситуация, включая события на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. Все это отражается как на мировых ценах, так и на стоимости топлива в самой России, откуда Кыргызстан импортирует основные объемы ГСМ.

«С начала 2026 года цены в Кыргызстане снижались и к марту подешевели примерно на 3 сома за литр. Текущий рост остается постепенным, и стоимость топлива пока не достигла уровня начала года — разница все еще составляет от одного до трех сомов», — пояснила она.

Лариса Шустикова подчеркнула, что резких скачков цен удается избегать благодаря тесному взаимодействию кабинета министров, министерств и антимонопольной службы с нефтетрейдерами.

Рынок обеспечен топливом в полном объеме, дефицита в стране нет.

Основные поставки ГСМ в Кыргызстан идут из России (почти на 90 процентов), что связано как с наличием нефтеперерабатывающих мощностей, так и с беспошлинными поставками в рамках межгосударственных соглашений. При этом часть компаний рассматривает альтернативные источники из-за периодических остановок российских НПЗ.

Она также отметила, что цены в Кыргызстане остаются сопоставимыми с российскими и белорусскими, но выше, чем в нефтедобывающих странах, таких как Казахстан. В то же время в Армении, Таджикистане и Узбекистане топливо значительно дороже.

«Наши нефтетрейдеры ищут дополнительные альтернативные пути, например, Азербайджан», — отметила Лариса Шустикова.

По ее словам, делать прогнозы сегодня очень сложно, потому как геополитическая ситуация может меняться ежедневно. Поэтому загадывать снижение или повышение цен на топливо очень сложно.

В условиях неопределенности на внешних рынках власти рассматривают меры реагирования, включая возможную фиксацию цен на уровне договоренностей с российскими заводами, снижение налоговой нагрузки, субсидирование отрасли и предоставление льготных кредитов нефтетрейдерам.

По ее словам, окончательные решения принимаются на уровне кабинета министров, поскольку рынок ГСМ напрямую влияет на стоимость перевозок и формирование цен на товары и продукты питания.