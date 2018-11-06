ООО «НУР Телеком» готово подать в суд

В связи с заявлением ряда депутатов Жогорку Кенеша КР о якобы незаконности получения ООО «НУР Телеком» лицензии на использование радиочастот, опубликованным информационными ресурсами akipress.kg, «Тазабек» и другими СМИ, ООО «НУР Телеком» сообщает следующее.

Озвученная информация не соответствует действительности и не подтверждена фактами. Эта информация вводит общественность в заблуждение и наносит ущерб деловой репутации компании.

ООО «НУР Телеком» ранее заявляло и подтверждает, что абсолютно все частоты и права на их использование были получены компанией, следуя установленным регламентам и процедурам, в строгом соответствии с требованиями законодательства, действующего на момент приобретения каждого частотного ресурса.

ООО «НУР Телеком» не исключает появления негативных публикаций в результате проявления актов недобросовестной конкурентной борьбы и настоятельно требует прекращения распространения не соответствующей действительности информации, потенциально наносящей ущерб компании, исчисляемый миллионами сомов.

Компания намерена предпринять все предусмотренные законом меры по обеспечению защиты прав и законных интересов, включая обращения в судебные и прочие компетентные органы.