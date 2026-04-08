Сети магазинов O!Store 10 лет: большой юбилей и 10 крутых подарков

Ведущая сеть магазинов мобильных товаров и аксессуаров O!Store отмечает 10 лет со дня основания и приглашает всех жителей страны принять участие в праздничном конкурсе в социальных сетях.
Вас ждут 10 ценных подарков — от роботов-пылесосов и смарт-часов до современных смартфонов. Конкурс продлится до 30 апреля 2026 года, подробные правила участия доступны в закрепленном посте на странице Instagram @ostore.kg и @o_mobile_operator.
Сегодня в любом из магазинов сети O!Store по всей республике клиенты могут получить комплекс услуг в одном месте:
- Мобильная связь и интернет. Подключить выгодные тарифы и скоростной интернет от Мобильного оператора О!.
- Домашний интернет. Оставить заявку на подключение высокоскоростного интернета от Saima Telecom.
- Финансовые сервисы. Стать клиентом O!Bank, бесплатно оформить карту с кешбэком, а также получить информацию по кредитам, депозитам и другим продуктам.
- Умные решения. Выбрать смартфоны, роутеры, устройства для «умного» дома и стильные аксессуары.
Гарантия качества и доступ к новинкам
Являясь официальным партнером таких мировых гигантов, как Apple и Honor, O!Store гарантирует доступ к самым свежим новинкам мобильного рынка. Покупая технику здесь, вы выбираете исключительно оригинальную продукцию с официальной гарантией. Важно: все смартфоны в сети проходят обязательную IMEI-регистрацию, что обеспечивает их стабильную работу в сетях Кыргызстана.
Выгодные условия и рассрочка
Прямо сейчас в сети действует акция −15 процентов на смартфоны Honor, что делает покупку еще приятнее. Для комфорта покупателей действует удобная рассрочка — забрать понравившееся устройство можно сразу, а оплачивать его частями.
«Юбилей O!Store — это праздник наших клиентов. Мы гордимся тем, что за 10 лет стали надежным проводником в мир технологий для миллионов людей по всему Кыргызстану. Мы продолжаем расти, предлагая только качественные сервисы и оригинальную технику», — отмечает руководитель службы по развитию офисов продаж и обслуживания О! Равшан Бакиров.
Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, 16-0063-КР. Подробнее: o.kg
Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее на сайте obank.kg.