Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях

Качественный интернет давно перестал быть привилегией столицы. Сегодня компания Saima Telecom уверенно подтверждает статус провайдера республиканского масштаба, обеспечивая доступ к Сети во всех областях страны. Благодаря развитию инфраструктуры жители даже самых отдаленных регионов получают возможности, которые раньше были доступны только в крупных городах.

Окно в мир для регионов

Наличие скоростного интернета в регионах — это не просто развлечение, а жизненная необходимость и мощный стимул для развития. Для молодежи в областях это доступ к мировым образовательным платформам и онлайн-курсам. Для специалистов — возможность работать удаленно в международных компаниях, не покидая родной дом. Для семей — это качественная видеосвязь с близкими и доступ к государственным цифровым услугам в один клик. Скорость от Saima стирает границы между городом и селом, создавая равные условия для каждого кыргызстанца.

Актуальные тарифы и предложения:

Saima 300 + O!TV: скорость до 300 мегабит в секунду, интерактивное ТВ нового поколения и 5 онлайн-кинотеатров за 1 тысячу 80 сомов в месяц.

Saima 500 + O!TV: сверхскорость до 500 мегабит в секунду, интерактивное ТВ нового поколения и 5 онлайн-кинотеатров за 1 тысячу 280 сомов месяц.

«Наша цель — чтобы в каждом доме, от Каракола до Баткена, интернет работал так же стабильно, как и в центре Бишкека. Мы понимаем: за каждым подключением стоят учеба, работа или уютный вечер за фильмом. Поэтому мы стремимся, чтобы качественный интернет был доступен каждому кыргызстанцу», — отмечают в компании.

Как оставить заявку на подключение:

онлайн: на сайте saimatelecom.kg;

мессенджеры: WhatsApp/Telegram по номеру 0 708 909 000;

приложение: «Мой О!» в разделе Saima Telecom;

лично: в головном офисе (улица Шабдана Баатыра, 1/3) или в любом магазине O!Store.

Тарифы «Saima 300 + O!TV», «Saima 300 +», «Saima 500 + O!TV» и «Saima 500 +» доступны для подключения физических лиц — новых и действующих абонентов — для личного пользования. Гражданам КР ТВ-приставка предоставляется на условиях аренды — 200 сомов в месяц; Wi-Fi-роутер предоставляется на ответственное хранение. Товар сертифицирован. Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003. Информация актуальна на 07.04.2026.