Бизнес

O!Bank запустил онлайн-переводы в Узбекистан без комиссии

O!Bank, входящий в цифровую экосистему «Мой О!», и Uzum Bank — один из ведущих цифровых банков Узбекистана — объявляют о запуске сервиса денежных переводов из Кыргызстана в Узбекистан.

Партнерство двух финтех-игроков открывает быстрый и удобный канал для трансграничных переводов.

Теперь пользователи O!Bank могут отправлять деньги по номеру телефона в любой банк Узбекистана или по номеру карты на Humo и Uzcard.
Мгновенно, безопасно, без комиссии и по выгодному курсу.

Интеграция с Uzum Bank расширяет возможности и усиливает роль экосистемы «Мой О!» как ключевой платформы повседневных финансовых сервисов в регионе.

Отправить перевод можно в несколько шагов:

1. Обновите и откройте приложение «Мой О!» → «Платежи» → «Кошельки и банки».
2. Выберите «Карты Узбекистана» или «Карты Узбекистана по номеру телефона».
3. Укажите реквизиты получателя и сумму.

Средства поступят мгновенно!

Запуск сервиса стал важным шагом в развитии финансовой интеграции между Кыргызстаном и Узбекистаном, а также в укреплении цифровых платежных решений в Центральной Азии.

Напомним, в прошлом году O!Bank объявил об интеграции с финтех-гигантом Казахстана Kaspi.kz.

Скачайте или обновите суперапп «Мой О!» в Google Play или App Store — доступно с SIM-картой любого оператора Кыргызстана.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.
Материалы по теме
Было 500 — стало всего 350 сомов! Безлимит от О! вместо лимитов — переходите!
O!Bank сообщает об изменениях в составе правления
Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на O!Bank + О!
Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
Экосистема О!: от мобильной связи до финтех-гиганта к 17-летию бренда
Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Китай начал втридорога перепродавать российский газ Китай начал втридорога перепродавать российский газ
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
07:53
Объявлен тендер на разработку проекта нового бассейна Дворца спорта в Бишкеке Объявлен тендер на разработку проекта нового бассейна Д...
07:50
В Бишкеке задержан призер чемпионатов Азии по борьбе: вел себя агрессивно
07:43
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5, оно ощущалось в Кыргызстане
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
19:27
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, органная музыка и европейское кино
18:30
6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:36
Атака на Иран. США уничтожили в ИРИ два своих транспортных самолета