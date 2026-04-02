O!Bank запустил онлайн-переводы в Узбекистан без комиссии

O!Bank, входящий в цифровую экосистему «Мой О!», и Uzum Bank — один из ведущих цифровых банков Узбекистана — объявляют о запуске сервиса денежных переводов из Кыргызстана в Узбекистан.



Партнерство двух финтех-игроков открывает быстрый и удобный канал для трансграничных переводов.



Теперь пользователи O!Bank могут отправлять деньги по номеру телефона в любой банк Узбекистана или по номеру карты на Humo и Uzcard.

Мгновенно, безопасно, без комиссии и по выгодному курсу.



Интеграция с Uzum Bank расширяет возможности и усиливает роль экосистемы «Мой О!» как ключевой платформы повседневных финансовых сервисов в регионе.

Отправить перевод можно в несколько шагов:

1. Обновите и откройте приложение «Мой О!» → «Платежи» → «Кошельки и банки».

2. Выберите «Карты Узбекистана» или «Карты Узбекистана по номеру телефона».

3. Укажите реквизиты получателя и сумму.

Средства поступят мгновенно!



Запуск сервиса стал важным шагом в развитии финансовой интеграции между Кыргызстаном и Узбекистаном, а также в укреплении цифровых платежных решений в Центральной Азии.



Напомним, в прошлом году O!Bank объявил об интеграции с финтех-гигантом Казахстана Kaspi.kz.



Скачайте или обновите суперапп «Мой О!» в Google Play или App Store — доступно с SIM-картой любого оператора Кыргызстана.



ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.