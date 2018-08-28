На улице Шопокова ломают недавно уложенный асфальт. Устанавливают бордюры

«Отрезок улицы Шопокова начали ремонтировать еще осенью 2017 года, весной 2018-го ремонт вроде бы закончили, уложили асфальт на тротуаре. И вот несколько дней назад — снова ремонтные работы: ломают новый асфальт и устанавливают бордюры. Неужели это нельзя было сделать вовремя?» — интересуется читатель.





Напомним, читатели неоднократно жаловались на качество ремонтных работ на Шопокова — от улицы Боконбаева до улицы Туголбай Ата (Линейной).

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