Проезды к домам на улице Ахунбаева отремонтируют. Ремонт продолжается

Ремонтные работы на улице Ахунбаева — на отрезке от Садырбаева до Тагай-Бий — еще не завершены, хотя его и открыли для проезда автомобильного транспорта. В столичной мэрии отреагировали на сообщение «агента 024», что тротуары сделали, а проезды к домам — нет.

«На участке проводится реконструкция дороги с обустройством тротуаров, ирригационных сетей, заездов. В рамках проекта развития улично-дорожной сети города Бишкека. Несмотря на то, что дорога открыта для движения автомобильного транспорта, ремонтные работы еще не завершены. Предположительно, они будут окончены до конца сентября. В настоящее время там как раз обустраивают заезды во дворы», — сообщили в мэрии.

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