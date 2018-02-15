Биологи ищут невесту самцу вымирающей лягушки через сайт знакомств

В Боливии биологи создали для одиннадцатилетнего самца сеуэнкасской водяной лягушки по кличке Ромео анкету в приложении для знакомств Match. Об этом сообщили «Известия».

Как выяснилось, ученые пошли на такой шаг от отчаяния — Ромео может стать последним представителем своего вида и ему срочно нужно найти самку. Суэнкасская водяная лягушка живет до 15 лет, а ее представителю, зарегистрированному на сайте знакомств, уже 11.

В описании созданного аккаунта говорится, что Ромео «зеленый и сексуальный», он любит проводить вечера дома и вкусную еду.

Также специалисты надеются, что им удастся собрать пожертвования, чтобы сохранить вымирающий вид.