На Ошском рынке прошел рейд для предотвращения незаконной торговли лягушками

Сотрудники службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с представителями органов внутренних дел провели рейд на Ошском рынке.

Основная цель — предотвращение незаконного отлова, содержания и продажи центральноазиатской лягушки, которая находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу.

Согласно законодательству, запрещено ловить, транспортировать и продавать ее.

Фото Минприроды. Рейд

Отмечается, что нарушений не выявлено, однако подобные мероприятия будут продолжаться в целях профилактики и информирования населения.

За незаконный отлов и продажу предусмотрены штрафы в размере от 10 до 20 тысяч сомов для физических лиц и до 65 тысяч сомов для юридических лиц.