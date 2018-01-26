Влюбленные в США обручились на канатах над пропастью в 120 метров в пустыне штата Юта. Необычная свадебная церемония создана усилиями известного канатоходца Энди Льюиса, сообщил Life.

Райан Дженкс с Кимберли Веглин познакомились в горах Моав, поэтому решили связать себя узами брака там же. Для этого они наняли американского канатоходца Энди Льюиса и авантюрных фотографов The Hearnes.

Вместе они создали что-то особенное — свадьбу на натянутой над пропастью сети. В результате всем присутствующим пришлось балансировать на канатах и специальных сетках.

Пока Райан и Кимберли обменивались клятвами, их друзья выполняли воздушные трюки и даже пролетали на парапланах. Подружки невесты прыгали с парашютами, украшенными лепестками цветов.

Так, молодожены подчеркнули их одинаковое отношение к жизни и полное доверие. По словам Кимберли, за три года отношений они не раз доверяли жизнь друг другу, благодаря чему у них сложилась действительно особая связь.

«Мы беззаботны и не тратим отведенное нам время на ссоры из-за мелочей и проблем, которых на самом деле нет. Поэтому наша свадьба — выражение любви друг к другу и к жизни, энергии, которой я хочу окружить себя и которую хочу пронести через наш брак», — заявила Кимберли.