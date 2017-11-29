19:18
+4
USD 69.70
EUR 82.97
RUB 1.19
Агент 024

Свежую рыбу в Бишкеке продают на тротуаре прямо возле Центра санэпиднадзора

Свежую рыбу и фрукты продают прямо на тротуаре возле Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Бишкеке. Соотвествующую фотографию опубликовали сегодня в группе «Черный список» — нам не понравилось» в Facebook.

На снимке видно, что продукты лежат в ящиках, которые стоят прямо на тротуаре у дороги. «Советская-Скрябина. Рядом Госсанэпидемстанция. Капитализм. Дикий», — подписано фото.

Фото со страницы «Черный список» — нам не понравилось». Автор Элнур Келгенбай‎

Отметим, Центр обеспечивает санитарно–эпидемиологическое  благополучие и осуществляет  санитарно-эпидемиологический надзор на территории Бишкека.
Ссылка:
просмотров: 767
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчане недовольны выездом с улицы Садыгалиева на проспект Дэн Сяопина
«Агент 024»: В аптеках продают просроченные препараты
В Бишкек привезли детали для установки пандусов в подземке
Бишкекчане пожаловались на пьющих и мусорящих городских архитекторов
Горожане жалуются на столб, который рухнет в любой момент
«Агент 024»: Сотрудники ГУОБДД не заметили нарушителей
«Агент 024»: За неделю вопрос парковки фур на проспекте Чуй так и не решили
ГУПМ МВД прокомментировало ситуацию с неправильной парковкой сотрудника
Мать с двумя детьми выгнали на улицу за неуплату за жилье
Агент 024: Машина затонирована вкруговую, куда смотрит милиция?
Популярные новости
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; образовалась пробка В аэропорту «Манас» образовалась пробка
Президент Кыргызстана приезжает на&nbsp;работу ранним утром Президент Кыргызстана приезжает на работу ранним утром
Бишкекчане пожаловались на&nbsp;пьющих и&nbsp;мусорящих городских архитекторов Бишкекчане пожаловались на пьющих и мусорящих городских архитекторов
&laquo;Агент 024&raquo;: В&nbsp;Бишкеке установили противоречащие друг другу дорожные знаки «Агент 024»: В Бишкеке установили противоречащие друг другу дорожные знаки
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: выгодный и&nbsp;быстрый Интернет! «День — Ночь» от MegaCom: выгодный и быстрый Интернет!
&laquo;Посоветуйте недорогой смартфон&raquo;. Ответ O!Store «Посоветуйте недорогой смартфон». Ответ O!Store
Кыргызтелеком и&nbsp;Узбектелеком обсудили перспективы сотрудничества Кыргызтелеком и Узбектелеком обсудили перспективы сотрудничества