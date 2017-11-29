Свежую рыбу в Бишкеке продают на тротуаре прямо возле Центра санэпиднадзора

Свежую рыбу и фрукты продают прямо на тротуаре возле Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Бишкеке. Соотвествующую фотографию опубликовали сегодня в группе «Черный список» — нам не понравилось» в Facebook.

На снимке видно, что продукты лежат в ящиках, которые стоят прямо на тротуаре у дороги. «Советская-Скрябина. Рядом Госсанэпидемстанция. Капитализм. Дикий», — подписано фото.

Фото со страницы «Черный список» — нам не понравилось». Автор Элнур Келгенбай‎

Отметим, Центр обеспечивает санитарно–эпидемиологическое благополучие и осуществляет санитарно-эпидемиологический надзор на территории Бишкека.