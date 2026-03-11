17:52
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Власть

В Кыргызстане хотят упростить санэпидконтроль. Проект вынесли на обсуждение

Проект постановления кабинета министров о внесении изменений в порядок проведения государственного санитарно-эпидемиологического надзора вынесен на общественное обсуждение.

Документ предусматривает изменения в постановление кабмина от 31 января 2025 года № 46, которым утвержден порядок проведения санитарно-эпидемиологического контроля, экспертизы и обследований объектов.

Согласно проекту, предлагается исключить одно из требований при получении акта санитарно-эпидемиологического обследования. В частности, из перечня документов планируется убрать архитектурно-техническое заключение на перепрофилирование или реконструкцию объекта.

При этом для получения акта по-прежнему необходимо будет предоставить:

  • заявление установленной формы;
  • техническую документацию (акт ввода объекта в эксплуатацию или техпаспорт, заключение по технологической части проекта);
  • правоустанавливающие документы (договор купли-продажи, аренды и другое);
  • результаты лабораторных исследований при необходимости;
  • акт санитарно-эпидемиологического обследования;
  • документы о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

В кабмине отмечают, что изменения разработаны в целях реализации статьи 64 Закона «Об общественном здравоохранении» и направлены на совершенствование порядка санитарно-эпидемиологического контроля.

Проект постановления размещен на едином портале общественного обсуждения нормативных правовых актов, где граждане и организации могут внести свои предложения и замечания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365539/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане обновят правила инвестирования пенсионных накоплений
Новые члены кабмина принесли присягу в парламенте
Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на двух трассах Кыргызстана. Прайс
Кабмин ввел новый механизм предупреждений за экстремизм для СМИ и организаций
Зампред кабмина потребовал жестко контролировать цены на продукты
Кабмин расширил возможности использования средств по валютным своп-операциям
Кабмин утвердил программу обучения для молодых родителей
Минкультуры поручили вести реестр порносайтов и блокировать их
В КР утвержден второй этап реализации миграционной политики до 2030 года
Тяжелобольных в Кыргызстане хотят бесплатно обеспечивать анальгетиками
Популярные новости
Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на&nbsp;двух трассах Кыргызстана. Прайс Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на двух трассах Кыргызстана. Прайс
Дастан Бекешев не&nbsp;поддерживает сокращение количества членов ЦИК Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из&nbsp;состава Совета мира Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира
Президент выступил против дополнительных требований к&nbsp;накопителям энергии в&nbsp;ВИЭ Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
11 марта, среда
17:39
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
17:20
С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
17:11
Ситуацию с лекарствами в больницах КР прокомментировали в ГП «Кыргызфармация»
17:10
Завод алюминиевых профилей и литейной продукции запустили в Кыргызстане
17:08
Закон о конкуренции принят в первом чтении. О чем спорили депутаты ЖК