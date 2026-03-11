В Кыргызстане хотят упростить санэпидконтроль. Проект вынесли на обсуждение

Проект постановления кабинета министров о внесении изменений в порядок проведения государственного санитарно-эпидемиологического надзора вынесен на общественное обсуждение.

Документ предусматривает изменения в постановление кабмина от 31 января 2025 года № 46, которым утвержден порядок проведения санитарно-эпидемиологического контроля, экспертизы и обследований объектов.

Согласно проекту, предлагается исключить одно из требований при получении акта санитарно-эпидемиологического обследования. В частности, из перечня документов планируется убрать архитектурно-техническое заключение на перепрофилирование или реконструкцию объекта.

При этом для получения акта по-прежнему необходимо будет предоставить:

заявление установленной формы;

техническую документацию (акт ввода объекта в эксплуатацию или техпаспорт, заключение по технологической части проекта);

правоустанавливающие документы (договор купли-продажи, аренды и другое);

результаты лабораторных исследований при необходимости;

акт санитарно-эпидемиологического обследования;

документы о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

В кабмине отмечают, что изменения разработаны в целях реализации статьи 64 Закона «Об общественном здравоохранении» и направлены на совершенствование порядка санитарно-эпидемиологического контроля.

Проект постановления размещен на едином портале общественного обсуждения нормативных правовых актов, где граждане и организации могут внести свои предложения и замечания.