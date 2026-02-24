В 2025 году в Кыргызстане за нарушения санэпиднорм закрыто 116 медучреждений

В 2025 году госсанэпиднадзор провел 3 тысячи 145 комплексных проверок в медицинских учреждениях. Из них 959 проверок прошли в частных клиниках. Об этом на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша сообщил начальник управления общественного здравоохранения Санжар Темирбеков.

По его словам, по итогам инспекций выдано 2 тысячи 245 санитарных предписаний, а 1 тысяча 111 ответственных лиц привлечены к административной ответственности. За грубые нарушения санэпидрежима деятельность 116 учреждений приостановлена.

Общая сумма штрафов составила 3 миллиона 349 тысяч сомов.

Санжар Темирбеков подчеркнул, что обязательное согласование проверок с Минэкономики и уведомление частников за десять дней до визита создают серьезные препятствия для эффективного контроля.