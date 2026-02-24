17:43
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Власть

В 2025 году в Кыргызстане за нарушения санэпиднорм закрыто 116 медучреждений

В 2025 году госсанэпиднадзор провел 3 тысячи 145 комплексных проверок в медицинских учреждениях. Из них 959 проверок прошли в частных клиниках. Об этом на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша сообщил начальник управления общественного здравоохранения Санжар Темирбеков.

По его словам, по итогам инспекций выдано 2 тысячи 245 санитарных предписаний, а 1 тысяча 111 ответственных лиц привлечены к административной ответственности. За грубые нарушения санэпидрежима деятельность 116 учреждений приостановлена.

Общая сумма штрафов составила 3 миллиона 349 тысяч сомов.

Санжар Темирбеков подчеркнул, что обязательное согласование проверок с Минэкономики и уведомление частников за десять дней до визита создают серьезные препятствия для эффективного контроля.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/363381/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Будут не хуже, чем в Чехии и Турции. Эдиль Байсалов о больницах в Кыргызстане
Автономия для госбольниц в КР. Платные услуги подорожают
Чолпон Шамсутдин назначена директором департамента госсанэпиднадзора
Как будут работать больницы в новогодние каникулы — Минздрав
Сотрудников ЦГСЭН Бишкека наказали за незаконные штрафы
Вода не везде отвечает нормам. Санврачи о ситуации в Сары-Челекском айыл аймаке
В Бишкеке санврач задержан по подозрению в системном вымогательстве
Новый медгородок в Бишкеке. Указ президента уже на согласовании
Заходишь и душа болит. Глава Минздрава о состоянии больниц в Кыргызстане
Разрешить двойную занятость главам госбольниц в регионах предлагают в ЖК
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Амангельдиев объяснил роль Ширшова в&nbsp;переговорах по&nbsp;Верхненарынскому каскаду Амангельдиев объяснил роль Ширшова в переговорах по Верхненарынскому каскаду
Мы&nbsp;должны думать о&nbsp;будущем. Садыр Жапаров о&nbsp;создании следственного комитета Мы должны думать о будущем. Садыр Жапаров о создании следственного комитета
Бизнес
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
24 февраля, вторник
17:39
В Бишкеке известный историк едва не лишился сада из-за строительства дороги В Бишкеке известный историк едва не лишился сада из-за...
17:29
Мэрия Бишкека хочет за 10 дней установить 11 остановок на проспекте Айтматова
17:22
Эрлист Акунбеков назначен и. о. заместителя председателя кабинета министров
17:18
В 2025 году в Кыргызстане за нарушения санэпиднорм закрыто 116 медучреждений
17:17
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения