Сотрудников ЦГСЭН Бишкека наказали за незаконные штрафы

Генеральная прокуратура Кыргызстана приняла меры в отношении сотрудников Центра госсанэпиднадзора (ЦГСЭН) Бишкека, которые незаконно штрафовали предпринимателей вместо вынесения предупреждений. Об этом сообщила пресс-служба главного надзорного органа.

Проверка установила, что ответственные сотрудники ЦГСЭН нарушили требования Закона «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства». Во время плановых инспекций они применяли практику незаконного наложения штрафов, игнорируя предусмотренную законом процедуру: сначала письменное предупреждение, а затем контрольная проверка.

В отношении девяти работников центра возбудили производства по статье 436 «Незаконное проведение должностными лицами проверок субъектов предпринимательства либо воспрепятствование их законной деятельности» Кодекса о проступках.

Суд назначил каждому из них штраф в размере 15 тысяч сомов.

Кроме того, на основании внесенного представления Генпрокуратуры к дисциплинарной ответственности привлекли четырех руководителей отделов.