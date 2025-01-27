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Общество

В Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова вместо срубленных тополей посадят клены

В Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова вместо срубленных тополей посадят клены. Об этом сообщили в мэрии города.

эскизов
Фото эскизов. В мэрии Бишкека показали, как будет выглядеть проспект Чингиза Айтматова

Уточняется, что обновление зеленой зоны начнется в текущем году — вместо старых деревьев, которые росли более 50 лет, будут высажены новые клены.

Чиновники по-прежнему убеждают, что старые деревья начали гнить и стали представлять опасность для пешеходов и водителей, поэтому и были вырублены. Но многие очевидцы свидетельствуют о том, что большая часть срубленных тополей была здоровой.

В муниципалитете проинформировали, что планируется не только озеленение, но и благоустройство территории. Помимо высадки кленов, здесь обустроят зеленые зоны.

Напомним, в конце ноября начали вырубать тополя. 16 ноября 2024 года мэр столицы Айбек Джунушалиев устроил пресс-тур для журналистов, где рассказал, что на месте старых тополей будут высажены новые молодые деревья. Кроме того, по проспекту Чингиза Айтматова будет проложена велодорожка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318056/
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