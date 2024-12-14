Тополя, срубленные в Бишкеке на проспекте Айтматова, отдадут малоимущим

Тополя, срубленные в Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова, отдадут малоимущим и нуждающимся. Об этом сообщила мэрия города.

По ее данным, все желающие могут подать заявку на получение дров до 25 декабря в районные администрации. Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» выделит дрова.

Ранее муниципалитет оказал помощь малоимущим семьям, передав дрова для отопления.

Напомним, в конце ноября начали вырубать тополя. 16 ноября мэр столицы Айбек Джунушалиев устроил пресс-тур для журналистов, где рассказал, что на месте старых тополей будут высажены новые молодые деревья. Кроме того, по проспекту Чингиза Айтматова будет проложена велодорожка.