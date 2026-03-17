На улице Фере в Бишкеке снесут забор, который перекрывал часть тротуара

В мэрии Бишкека ответили на жалобу горожан относительно забора, перекрывшего часть тротуара на улице Фере.
По данным пресс-службы муниципалитета, забор принадлежит дому № 26 и расположен на частной территории. С владельцем дома провели переговоры, и он добровольно согласился передать часть земельного участка под тротуар.
Сейчас там залили новый фундамент для забора, ведутся работы по демонтажу пескоблоков. Затем там планируют асфальтировать тротуар, что обеспечит безопасное и удобное движение пешеходов.