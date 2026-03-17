Агент 024

На улице Фере в Бишкеке снесут забор, который перекрывал часть тротуара

В мэрии Бишкека ответили на жалобу горожан относительно забора, перекрывшего часть тротуара на улице Фере.

По данным пресс-службы муниципалитета, забор принадлежит дому № 26 и расположен на частной территории. С владельцем дома провели переговоры, и он добровольно согласился передать часть земельного участка под тротуар.

Бишкекчане жалуются на забор, перекрывший часть тротуара на улице Фере

Сейчас там залили новый фундамент для забора, ведутся работы по демонтажу пескоблоков. Затем там планируют асфальтировать тротуар, что обеспечит безопасное и удобное движение пешеходов.

Напомним, бишкекчане рассказали о заборе на тротуаре на пересечении улиц Фере и Элебесова. По их словам, ограждение заняло значительную часть пешеходной зоны и затрудняло проход.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/366378/
