На улице Фере в Бишкеке снесут забор, который перекрывал часть тротуара

В мэрии Бишкека ответили на жалобу горожан относительно забора, перекрывшего часть тротуара на улице Фере.

По данным пресс-службы муниципалитета, забор принадлежит дому № 26 и расположен на частной территории. С владельцем дома провели переговоры, и он добровольно согласился передать часть земельного участка под тротуар.

Сейчас там залили новый фундамент для забора, ведутся работы по демонтажу пескоблоков. Затем там планируют асфальтировать тротуар, что обеспечит безопасное и удобное движение пешеходов.