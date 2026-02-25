22:42
Агент 024

Жители Бишкека жалуются на грязь и антисанитарию возле рынка «Азиз»

Жители Бишкека просят обратить внимание на ситуацию, сложившуюся возле рынка «Азиз» по улице Ганди. Речь о восточной стороне рынка с выходом на улицу Кокчетавскую, где, по словам горожан, образовалась стихийная разгрузочная зона.

Как утверждают они, торговцы организовали разгрузку товара прямо на проходе за пределами рынка. Из-за постоянного движения грузовых и легковых автомобилей дорога превратилась в месиво из земли и грязи. В сухую погоду здесь пыль, а после дождя участок становится практически непроходимым.

«Взрослые не могут нормально проходить по этой дороге на работу, а дети через грязь добираются в школу. Торговцы выбрасывают мусор на дорогу. Разводят полную антисанитарию», — жалуются жители близлежащих домов.

По их словам, помимо разбитой дороги, ситуацию усугубляет скопление бытовых и торговых отходов. Мусор складируется прямо на проезжей части и обочинах, что создает не только неприятный запах, но и риск распространения антисанитарии.

Бишкекчане надеются, что городские службы проведут проверку, наведут порядок на прилегающей к рынку территории и создадут нормальные условия для безопасного передвижения пешеходов.

