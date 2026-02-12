14:33
USD 87.45
EUR 104.23
RUB 1.13
Агент 024

Ничего не видно: бишкекчанка пожаловалась на грязные окна автобуса № 166

Жительница Бишкека пожаловалась на состояние автобуса № 166, отметив, что из-за сильно загрязненных окон пассажирам практически ничего не видно во время поездки.

«Вы ни за что не догадаетесь, что это за картинка. Это окно в автобусе № 166. Ничего не видно, хоть остановки бы объявляли», — возмущается горожанка.

По ее словам, из-за грязных стекол пассажиры не могут ориентироваться по маршруту, особенно если в салоне не объявляют остановки. Это создает неудобства для жителей и гостей столицы.

Горожане надеются, что ответственные службы обратят внимание на санитарное состояние общественного транспорта и усилят контроль за его обслуживанием.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.

Ссылка: https://24.kg/agent_024/361720/
просмотров: 300
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек получил 95 новых автобусов и 42 единицы спецтехники
Производитель автобусов «Белес» сообщил о переговорах с госорганами
Когда новые автобусы выйдут на линии в жилмассивы, рассказали в мэрии Бишкека
В Манасе из-за нехватки газа для автобусов на линии вернули маршрутки
В результате столкновения двух автобусов пострадала одна пассажирка
Проект BELES по выпуску отечественных автобусов приостановлен
В Бишкеке на случай увеличения пассажиропотока сформирован резерв автобусов
Проспект Чуй в Бишкеке открыли для проезда, но автобусов нет
Дети идут 4 километра. Жители Сокулукского района просят пустить к ним автобусы
В столичном жилмассиве «Мурас-Ордо» будет курсировать новый маршрут № 43
Популярные новости
Грязь и&nbsp;разбитые тротуары. Бишкекчане жалуются на&nbsp;городскую инфраструктуру Грязь и разбитые тротуары. Бишкекчане жалуются на городскую инфраструктуру
Февральский Бишкек и&nbsp;ущелье Мурдаш. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Февральский Бишкек и ущелье Мурдаш. Фото и видео читателей 24.kg
Чудаки парковки. В&nbsp;Бишкеке машины оставляют на&nbsp;газонах и&nbsp;тротуарах Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на газонах и тротуарах
Грязь и&nbsp;большегрузы. Горожане просят навести порядок у&nbsp;строек Грязь и большегрузы. Горожане просят навести порядок у строек
Бизнес
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
12 февраля, четверг
14:25
В Кыргызстане учрежден национальный день органического сельского хозяйства В Кыргызстане учрежден национальный день органического...
14:00
Изменение флага, смена фамилии. Чем запомнился торага Нурланбек Тургунбек уулу
13:58
Ничего не видно: бишкекчанка пожаловалась на грязные окна автобуса № 166
13:44
Сотрудникам силовых органов хотят упростить участие в программе «Мой дом»
13:43
Пять заявлений не помогли: в Бишкеке мужчина подозревается в истязании экс-жены