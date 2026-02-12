Ничего не видно: бишкекчанка пожаловалась на грязные окна автобуса № 166

Жительница Бишкека пожаловалась на состояние автобуса № 166, отметив, что из-за сильно загрязненных окон пассажирам практически ничего не видно во время поездки.

«Вы ни за что не догадаетесь, что это за картинка. Это окно в автобусе № 166. Ничего не видно, хоть остановки бы объявляли», — возмущается горожанка.

Горожане надеются, что ответственные службы обратят внимание на санитарное состояние общественного транспорта и усилят контроль за его обслуживанием.

