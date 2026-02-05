17:17
В Кыргызстане на конец 2025 года работали 315 рынков и 95 торговых центров

Фото из интернета. Аламединский рынок в Бишкеке

На конец 2025 года в Кыргызстане работали 315 рынков, из которых 154 относятся к категории смешанных ежедневных, и 95 торговых центров. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.

Инфраструктура рынков

Общее количество торговых мест на рынках составило 83 тысячи 416 единиц. Большую часть площадей занимают вещевые (29 тысяч 48 мест) и смешанные (23 тысячи 892 места) рынки.

Лидером по числу торговых точек является Бишкек — здесь сосредоточено 29 тысяч 497 мест, что составляет около 35 процентов от общереспубликанского показателя. На втором месте находится Чуйская область с 11 тысячами 487 местами.

Автомобильные рынки

В секторе продажи автомобилей и запчастей работают 10 специализированных рынков на 12 тысяч 401 торговое место. Фактическую деятельность на них ведут преимущественно индивидуальные предприниматели — ими занято 5 тысяч 846 мест, и физические лица — 6 тысяч 533. В то же время юридические лица занимают лишь одно торговое место на всю республику.

Общий сбор за пользование торговыми местами в этом сегменте превысил 163 миллиона 231 тысячу сомов по итогам IV квартала 2025 года.

Торговые центры

В стране работают 95 торговых центров общей площадью 472 тысячи 608 квадратных метров. Почти половина из них (43 объекта) расположена в Бишкеке. В этих центрах обустроили 7 тысяч 957 торговых мест, из которых 5 тысяч 458 арендуют индивидуальные предприниматели.

Стоимость аренды

Средняя стоимость одного торгового места в день по республике составила 182 сома. Самые высокие расценки в Бишкеке — 292 сома, самые низкие в Иссык-Кульской и Баткенской областях — 73 и 77 сомов.
