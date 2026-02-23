Бишкекчане жалуются на грязные сиденья в общественном транспорте

Жители Бишкека просят городские службы обратить внимание на санитарное состояние общественного транспорта. По их словам, сиденья в автобусах находятся в крайне грязном и изношенном состоянии.

Горожане отмечают, что пассажиры ежедневно пользуются этим транспортом, среди них — дети и пожилые люди, для которых чистота и безопасность особенно важны.

«Фото и видео сняты в маршрутном автобусе № 64. Хотелось бы, чтобы провели чистку», — обращаются жители столицы.

