Выборы в ЖК. Как избиратели голосовали на Ошском рынке и в СИЗО Бишкека

В столице Кыргызстана сформировано 296 избирательных участков. Помимо них, для удобства граждан организованы дополнительные пункты, в наиболее посещаемых общественных местах. В частности, Бишкек насчитывает 10 таких пунктов, одним из которых является Ошский рынок.

Голосование на самом крупном базаре столицы началось, как и положено, с 8.00 утра. Вначале избирателей было немного, ближе к обеду народ потянулся. Сам участок находится в торговом центре «Берекет-Гранд 2» на цокольном этаже. Найти участок достаточно сложно, при входе нет указателей, поэтому приходится спрашивать у охранников и продавцов.

В 15.10 часов количество проголосовавших по данному участку составило 353 человека. По словам одного из членов комиссии, к завершению работы избирательного пункта, то есть до 20.00, примерное количество составит около 600 человек. Торговцы завершат работу и пойдут голосовать.

Чолпонай прописана в Таласе, поэтому она очень рада, что на Ошском рынке открылся удобный избирательный участок, где она может проголосовать дистанционно.

«Это очень удобно, что не нужно ехать в Талас, а можно проголосовать в столице. Мне очень понравилось, все прошло хорошо и быстро», — делится своими впечатлениями девушка.

Эмир с супругой приехал на рынок за товаром. Он сразу нашел участок, так как недалеко покупал нужные ему продукты: «Отличное решение — сделать дополнительные участки в торговых центрах и рынках. Узнал из новостей, что здесь есть такая точка, без проблем нашел и проголосовал за наше общее будущее».

Кстати, в Государственной службе исполнения наказаний при кабмине КР, которое в простонародье зовется СИЗО или учреждение № 21, тоже организовали участок для голосования. Правда, участок завершил свою работу в 14.30. В ГСИН заверили, что голосование на этом участке проходило оперативно и централизованно, нарушений зафиксировано не было.