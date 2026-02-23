11:21
Агент 024

Бишкекчане жалуются на состояние арыков на отремонтированной улице Токтоналиева

Фото читателей

В Бишкеке на улице Токтоналиева тротуар заасфальтировали, что значительно улучшило условия для пешеходов. Однако арычная система осталась в неудовлетворительном состоянии. Ранее вдоль дороги  лежала брусчатка, теперь ее заменили асфальтом, но арыки так и не привели в порядок. Об этом читатели сообщили 24.kg.

«Тротуар сделали еще пять-шесть лет назад, но арык не доделали», — рассказал один из жителей столицы.

Горожане отмечают, что без установки полноценных арычных лотков есть риск разрушения полотна дороги и тротуара. Во время осадков вода может размывать основание дороги, что со временем приведет к появлению трещин и просадке асфальта.

Бишкекчане просят соответствующие службы обратить внимание на проблему и завершить благоустройство участка комплексно.

