Агент 024

В Бишкеке жители жалуются на перекопанный тротуар возле школы № 6

В центре Бишкека, на пересечении улицы Московской и бульвара Эркиндик, оставили недоделанный участок тротуара. По словам очевидцев, здесь давно не видно рабочих, а вся территория перекопана, пройти невозможно.

Особую тревогу у родителей вызывает то, что рядом находится школа № 6, и дети вынуждены ежедневно идти по небезопасному маршруту.

На кадрах видно, что территория перегорожена, тротуары перекопаны, а строительной техники и рабочих нет.

Жители требуют от городских властей ускорить завершение ремонта и обеспечить безопасный проход для пешеходов.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/346386/
просмотров: 315
