В Бишкеке жители жалуются на перекопанный тротуар возле школы № 6

В центре Бишкека, на пересечении улицы Московской и бульвара Эркиндик, оставили недоделанный участок тротуара. По словам очевидцев, здесь давно не видно рабочих, а вся территория перекопана, пройти невозможно.
Особую тревогу у родителей вызывает то, что рядом находится школа № 6, и дети вынуждены ежедневно идти по небезопасному маршруту.
На кадрах видно, что территория перегорожена, тротуары перекопаны, а строительной техники и рабочих нет.
Жители требуют от городских властей ускорить завершение ремонта и обеспечить безопасный проход для пешеходов.