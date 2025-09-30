Обращение горожан, проживающих в районе Моссовета, принято к сведению. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сотрудники районной администрации осуществят выезд на место, где рассмотрят вопрос о завершении укладки нового тротуара с заходом на участки, указанные на фото.

«Дополнительно уточняем, что на данный момент строительство еще не завершено. Также информируем, что обращаться напрямую можно через приложение «Мой город», все жалобы рассматриваются в оперативном порядке», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее жильцы дома № 100, расположенного по улице Московской, и дома № 150 по улице Абдрахманова попросили помощи у мэра столицы Айбека Джунушалиева. Они пожаловались на то, что дорожные службы уложили асфальт по прямой, забыв маленькие «карманы», ведущие непосредственно к многоэтажкам.

