Мэрия Бишкека прокомментировала жалобы горожан на разрушенный тротуар

В мэрии Бишкека прокомментировали публикацию о разрушенном тротуаре на улице Боконбаева в центре города.

Как сообщили в пресс-службе, капитальный ремонт тротуара на участке от улицы Усенбаева до улицы Ибраимова (с обеих сторон) включен в дополнительный титульный список строек на 2025 год.

Жители Бишкека сообщают о разрушенном тротуаре в центре города

По информации муниципальной администрации по Свердловскому району, конкурс на портале государственных закупок объявляли неоднократно, однако он не состоялся из-за отсутствия участников.

В 2025 году капитально отремонтировали южную сторону тротуара. Оставшиеся работы по поручению мэрии перенесли на 2026-й в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Напомним, ранее жители столицы сообщили о разрушенном участке тротуара на этом отрезке.
