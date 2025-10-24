18:04
Общество

В Бишкек прибудет 95 новых 12-метровых автобусов

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поздравил работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником и отметил значительный прогресс, достигнутый в развитии городской транспортной и дорожной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По словам градоначальника, за последние три года в столицу поступила 1 тысяча новых газовых автобусов из Китая, заменивших свыше 3 тысяч микроавтобусов. Кроме того, при содействии международных партнеров закупили 120 электробусов, установили 85 зарядных станций и полностью обновили автобусные депо № 1 и 2.

«Сегодня более полутора тысяч единиц транспорта ежедневно обслуживают горожан. В ближайшее время ожидается прибытие 95 новых 12-метровых автобусов Yutong. В отрасли работают около 3,5 тысячи человек, из них 2,5 тысячи — водители», — отметил Айбек Джунушалиев.

Он подчеркнул, что большое внимание уделяется дорожным работам. В 2025 году запланирован капитальный ремонт 125 улиц и тротуаров на 38 улицах. Уже отремонтировали 51 улицу и восстановили свыше 20 тысяч погонных метров тротуаров.

В дорожных проектах задействовано более 300 единиц спецтехники и около 1 тысячи специалистов. Ведется строительство четырех мостов, один из которых ввели в эксплуатацию.
