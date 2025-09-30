Вся надежда на мэра. Жители Моссовета просят помощи у Айбека Джунушалиева

Жильцы дома № 100, расположенного по улице Московской, и дома № 150 по улице Абдрахманова просят помощи у мэра Бишкека Айбека Джунушалиева.

«Городские власти начали ремонт тротуара на Московской, и, конечно, мы были этому очень рады. Укладка почти завершена, но мы столкнулись с проблемой, которую может решить только Айбек Джунушалиев, потому что остальные кивают друг на друга и демонстрируют полное равнодушие», — написали они.

Отмечается, что дорожные службы уложили асфальт по прямой, забыв маленькие «карманы» ведущие непосредственно к многоэтажкам.

«Но ведь такая укладка буквально после зимы повлечет за собой разрушение полотна, потому что на стыке асфальта и оставшихся колдобин тротуар будет крошиться, пойдут трещины и, соответственно, через год максимум эта пешеходная зона снова станет разбитой», — отметили они.

По их словам, оставшиеся разбитые участки с пятачок, однако ни дорожники, ни акимиат помогать не стали.

«Уважаемый мэр, очень просим вас вмешаться и помочь нам. Это же центр столицы, после некачественной реконструкции здесь опять останутся ямы, колдобины, грязь и пыль. К тому же разбитый отрезок ведет прямо в здание Адвокатуры КР, куда приходят десятки людей. А к дому № 150 оставшуюся разбитую часть залили битумом и бросили, отказавшись доделывать. Разве так правильно?» — обратились бишкекчане к Айбеку Джунушалиеву.

