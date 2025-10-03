17:33
В Бишкеке обновляют тротуары на улице Московской

Фото мэрии Бишкека. В Бишкеке обновляют тротуары на улице Московская

В Бишкеке на улице Московской от улицы Бейшеналиевой до бульвара Молодой Гвардии сотрудники муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» начали укладку нового асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее дорожники демонтировали старое покрытие, установили новые бордюры, провели ирригационные работы и подготовили основание под асфальт. Северная сторона тротуара уже готова, а на южной завершить укладку планируют в течение дня.

Ранее тротуар обновили по южной стороне Московской — от улицы Абдрахманова до бульвара Эркиндик. Впереди у подрядной организации еще несколько участков, где работы продолжатся при благоприятной погоде.
