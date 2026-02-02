16:40
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Агент 024

Краны над домами. Стройка в районе Дворца спорта пугает жителей

Фото читателей

Жители домов в районе Дворца спорта по улице Коенкозова обеспокоены строительством жилого дома Mono по адресу Коенкозова, 130, которое ведет компания ОсОО «Арзы Групп Констракшн». По словам горожан, на объекте регулярно нарушают требования техники безопасности, что создает угрозу жизни и здоровью людей.

Как сообщили местные жители, ранее на строительной площадке уже обрушалась надземная газовая магистраль, после чего на объект выезжали представители государственных органов. Несмотря на это, ситуация, по словам жителей, не изменилась.

Особую тревогу вызывает процесс разгрузки строительных материалов. Краны перемещают грузы над жилыми домами, в которых живут люди. Они отмечают, что ширина и длина улицы Коенкозова не позволяют разгружать без нарушений норм безопасности.

Мы находимся в постоянной опасности — в любой момент что-то может упасть с крана.

местные жители

По их словам, обращения с жалобами направляли в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, Департамент государственного архитектурно-строительного контроля по городу Бишкеку и мэрию. Однако, несмотря на многочисленные обращения, разрешение на строительство выдано Минстроем и Бишкекглавархитектурой.

Жители просят обратить внимание общественности и соответствующих органов на сложившуюся ситуацию и принять меры для обеспечения безопасности граждан.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/360173/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
Что строят в парке имени Ататюрка? Мэрия Бишкека рассказала подробности
Инновационные музеи, роботы, кино. В Таласе строят развлекательный центр
Бишкекчане просят оградить котлован на проспекте Манаса более качественно
Задержка строительства в Оше: застройщику «Визион Групп» вынесли предупреждение
В городе Ош строят дом для детей, оставшихся без попечения родителей
Минстрой меняет правила экспертиз: застройщиков ждут новые требования
Министр выявил грубые нарушения: строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч
Кыргызстан входит в 2026-й лидером ЕАЭС по росту объема строительных работ
Строительство Орто-Токойской ГЭС выходит на завершающий этап
В Бишкеке проверяют строительные объекты на соблюдение техники безопасности
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Лицам с&nbsp;инвалидностью в&nbsp;Кыргызстане просят повысить ежемесячное пособие Лицам с инвалидностью в Кыргызстане просят повысить ежемесячное пособие
В&nbsp;Оше посетитель пожаловался на&nbsp;взимание платы за&nbsp;обслуживание в&nbsp;кафе В Оше посетитель пожаловался на взимание платы за обслуживание в кафе
В&nbsp;Бишкеке машины ехали навстречу по&nbsp;дороге с&nbsp;односторонним движением В Бишкеке машины ехали навстречу по дороге с односторонним движением
Бизнес
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
2 февраля, понедельник
16:34
Ночной рейд в Бишкеке: тишина нарушена, штрафы выписаны, клубы под контролем Ночной рейд в Бишкеке: тишина нарушена, штрафы выписаны...
16:26
Недостатки на автодороге Нарын — Оруктам устранят за счет подрядчика — Минтранс
16:21
Краны над домами. Стройка в районе Дворца спорта пугает жителей
16:18
В соцсетях распространилось видео из школы, где старшеклассник избивает младших
16:17
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделит Кыргызстану $50 миллионов