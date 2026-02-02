Краны над домами. Стройка в районе Дворца спорта пугает жителей

Жители домов в районе Дворца спорта по улице Коенкозова обеспокоены строительством жилого дома Mono по адресу Коенкозова, 130, которое ведет компания ОсОО «Арзы Групп Констракшн». По словам горожан, на объекте регулярно нарушают требования техники безопасности, что создает угрозу жизни и здоровью людей.

Как сообщили местные жители, ранее на строительной площадке уже обрушалась надземная газовая магистраль, после чего на объект выезжали представители государственных органов. Несмотря на это, ситуация, по словам жителей, не изменилась.

Мы находимся в постоянной опасности — в любой момент что-то может упасть с крана. местные жители

Особую тревогу вызывает процесс разгрузки строительных материалов. Краны перемещают грузы над жилыми домами, в которых живут люди. Они отмечают, что ширина и длина улицы Коенкозова не позволяют разгружать без нарушений норм безопасности.

По их словам, обращения с жалобами направляли в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, Департамент государственного архитектурно-строительного контроля по городу Бишкеку и мэрию. Однако, несмотря на многочисленные обращения, разрешение на строительство выдано Минстроем и Бишкекглавархитектурой.

Жители просят обратить внимание общественности и соответствующих органов на сложившуюся ситуацию и принять меры для обеспечения безопасности граждан.

