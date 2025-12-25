Жители села Александровка Чуйской области требуют закрыть мусорный полигон

Жители села Александровка Мин-Булакского айыл окмоту бьют тревогу из-за деятельности местного мусорного полигона, расположенного в непосредственной близости от их земель. По словам сельчан, он представляет серьезную угрозу для здоровья людей и окружающей среды. Об этом они сообщили 24.kg.

На полигоне имеется огромный котлован площадью более 1 тысячи 500 квадратных метров и глубиной более 25 метров, куда работники жилищно-коммунального хозяйства складируют бытовой и промышленный мусор. Рядом с полигоном находятся скважины села Александровка. Сюда также периодически завозят отходы с бойни Сокулука, включая кости и шкуры крупного рогатого скота, что усугубляет экологическую нагрузку.

Фото жителей села Александровка. Горящий мусорный полигон

