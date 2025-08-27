18:37
Агент 024

Студенты в Бишкеке будут учиться до 15 сентября онлайн

Студенты в Бишкеке будут учиться до 15 сентября онлайн. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Информацию об этом подтвердили учащиеся Кыргызского государственного технического университета, а также в Кыргызском государственном университете имени Арабаева и Кыргызско-Российском Славянском университете. В Кыргызском национальном университете имени Баласагына заметили, что пока внутреннего приказа нет.

В Министерстве науки, высшего образования и инноваций пообещали предоставить информацию позже.

