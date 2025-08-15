23:45
Агент 024

Деревья вдоль дороги Александровка — Асылбаш все-таки стали поливать

Мин-Булакский айыл окмоту Московского района провел полив деревьев, растущих вдоль дороги Александровка — Асылбаш. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Напомним, ранее жители неоднократно обращались к местным властям по поводу отсутствия полива деревьев вдоль этой трассы в условиях жары.

Накануне Мин-Булакский айыл окмоту в социальных сетях выложил пост с видео полива деревьев.

«Проводятся мероприятия по поливу деревьев, растущих вдоль автомобильной дороги, ведущей в село имени Крупской. Оно относится к айыльному аймаку Мин-Булак Московского района», — говорится в публикации.

Однако действия местных властей вызвали вопросы у части населения. Как отмечают очевидцы, полив произвели только с правой стороны дороги, тогда как деревья с левой стороны остались без внимания.

