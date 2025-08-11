12:56
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Агент 024

Жители села Садового Чуйской области жалуются на затопление улицы

На протяжении нескольких дней в селе Садовом Мин-Булакского айыл окмоту затапливают улицу Кавказскую. Об этом 24.kg сообщил читатель. 

По словам жителей, уже несколько дней подряд они сталкиваются с проблемой затопления своих дворов и домов водой неизвестного происхождения. 

“Это улица Кавказская села Садового Мин-Булакского айыл окмоту. На протяжении нескольких дней топят. Поливная или же питьевая вода, мы не знаем. Затапливают дома, заборы скоро развалятся”, - сказал читатель.

Сельчане утверждают, что неоднократно обращались в Мин-Булакский айыл окмоту, однако никаких мер не принято. Они обеспокоены тем, что из-за постоянного затопления постройки могут разрушаться и провалиться. 

“Несколько раз обращались к главе Мин-Булакского айыл окмоту, без толку. В конце недели обращались к акиму Московского района, тоже никаких мер не принял. Что нам делать? Вдруг дом провалится, вы сами посмотрите, что это такое. Прошло двое суток, улицу все так же затапливают”, - отметил житель.

На момент публикации источник затопления не установлен.

 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/339137/
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
Таалайбек Даркимбаев стал председателем Чуйского областного суда
Мэр Оша выехал к пострадавшим от ливня и дал срочные поручения
В Чуйской области капитально ремонтируют школу на 1 тысячу 400 мест
В Тихом океане затонуло судно Morning Midas, на борту которого были тысячи авто
В Чуйской области за неделю выявили более 50 пьяных водителей
В 2024 году в Чуйской области построили и реконструировали 54 соцобъекта
Депутат требует переименовать села в Чуйской области
Отдел по регистрации авто в Военно-Антоновке продлит рабочий день до 1.00
Штормовое предупреждение! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
В Чуйской области экс-чиновник завладел 304 гектарами земли — Камчыбек Ташиев
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;Бишкеке топит перекресток улиц Ахунбаева и&nbsp;Шукурова: жители жалуются В Бишкеке топит перекресток улиц Ахунбаева и Шукурова: жители жалуются
На&nbsp;театральной аллее в&nbsp;Бишкеке вырубают ивы На театральной аллее в Бишкеке вырубают ивы
Прорыв трубы в&nbsp;районе Пишпека. Жители жалуются на&nbsp;бездействие властей Прорыв трубы в районе Пишпека. Жители жалуются на бездействие властей
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
11 августа, понедельник
12:40
В Нарынской области строят 127 объектов на 15 миллиардов сомов — Камчыбек Ташиев В Нарынской области строят 127 объектов на 15 миллиардо...
12:37
Прием в первый класс. В некоторых школах откроют дополнительные места
12:32
Садыр Жапаров ограничил право негосударственных экспертов на взрывотехнику
12:20
Аэропорт «Манас» официально сменил код IATA с FRU на BSZ
12:16
Гранты для вузов Кыргызстана. Срок приема заявок продлен до 21 августа