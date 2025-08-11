Жители села Садового Чуйской области жалуются на затопление улицы

На протяжении нескольких дней в селе Садовом Мин-Булакского айыл окмоту затапливают улицу Кавказскую. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По словам жителей, уже несколько дней подряд они сталкиваются с проблемой затопления своих дворов и домов водой неизвестного происхождения.

“Это улица Кавказская села Садового Мин-Булакского айыл окмоту. На протяжении нескольких дней топят. Поливная или же питьевая вода, мы не знаем. Затапливают дома, заборы скоро развалятся”, - сказал читатель.

Сельчане утверждают, что неоднократно обращались в Мин-Булакский айыл окмоту, однако никаких мер не принято. Они обеспокоены тем, что из-за постоянного затопления постройки могут разрушаться и провалиться.

“Несколько раз обращались к главе Мин-Булакского айыл окмоту, без толку. В конце недели обращались к акиму Московского района, тоже никаких мер не принял. Что нам делать? Вдруг дом провалится, вы сами посмотрите, что это такое. Прошло двое суток, улицу все так же затапливают”, - отметил житель.

На момент публикации источник затопления не установлен.