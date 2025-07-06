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Агент 024

В парк «Ала-Арча» запрещено заезжать на машинах. Но на крутых авто можно

«На территорию национального природного парка «Ала-Арча» заезжают автомашины на бензине. Почему у нас всегда так: всем запрет, но кому-то все-таки можно?», — написал читатель.

из соцсетей Азамата Бекенова
Фото из соцсетей Азамата Бекенова. На территорию природного парка «Ала-Арча» заехала иномарка на бензине

По его словам, в соцсетях распространяют фото, на котором видно, что на территорию зеленой зоны заехала иномарка на бензине.

Напомним, что с 1 мая управление делами президента ввело новые ограничения для автотранспорта: в парк могут заехать только электромобили, в то время как машинам, работающим на дизельном топливе, бензине и газе, въезд в природоохранную зону строго запрещен.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/335338/
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