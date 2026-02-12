10:36
USD 87.45
EUR 104.23
RUB 1.13
Общество

В Казахстане комика Нурлана Сабурова могут проверить по статье «Наемничество»

В Казахстане комика Нурлана Сабурова могут проверить по статье «Наемничество» УК РК. Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев заявил: Комитет национальной безопасности может проверить артиста из-за информации о том, что он помогал российским военным.

«Вопрос возможной проверки комика Нурлана Сабурова по статье о наемничестве является компетенцией Комитета национальной безопасности страны», — сказал он.

Ранее в Сети появилось видео, в котором говорилось о помощи Нурлана Сабурова бойцам «Легиона Вагнер Истра». В Казахстане это уголовно наказуемое деяние.

По данным портала Finratings, активист Марат Турымбетов обратился в Генпрокуратуру республики с просьбой проверить видеозапись, на которой комик предположительно передает технику в дар российским военным.

Статья 170 «Наемничество» УК РК предусматривает в качестве наказания лишение свободы от 7 до 12 лет.

Напомним, Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361642/
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
США намерены ввести визовые санкции против ряда европейцев — за цензуру
Полный запрет с 1 января на въезд в США для граждан семи государств ввел Трамп
Кыргызстанского рэпера Bakr не пустили в Россию
Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на территорию России
Санкции. Запрета на въезд Путина в Европу на переговоры с Трампом не будет
В парк «Ала-Арча» запрещено заезжать на машинах. Но на крутых авто можно
Нарушение визового режима в США. МИД Кыргызстана выступил с заявлением
Возможный запрет въезда кыргызстанцев в США: МИД и консул обсудили вопрос
Возможный запрет въезда кыргызстанцев в США: МИД вызывает американского консула
Из США выдворили звезду TikTok — молчаливого блогера Хаби Лейма
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Узбекистан переходит на&nbsp;12‑летнее обязательное общее среднее образование Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование
Бизнес
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
12 февраля, четверг
10:33
Один из главных претендентов на пост спикера Жогорку Кенеша — Марлен Маматалиев Один из главных претендентов на пост спикера Жогорку Ке...
10:25
Детей с аутизмом все больше. В Бишкеке международные эксперты обсудят проблему
10:23
В Верховном суде обсудили состояние киберпреступности в Кыргызстане
10:22
Спикер парламента КР сложил с себя полномочия
10:21
В Казахстане комика Нурлана Сабурова могут проверить по статье «Наемничество»