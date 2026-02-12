В Казахстане комика Нурлана Сабурова могут проверить по статье «Наемничество» УК РК. Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев заявил: Комитет национальной безопасности может проверить артиста из-за информации о том, что он помогал российским военным.

«Вопрос возможной проверки комика Нурлана Сабурова по статье о наемничестве является компетенцией Комитета национальной безопасности страны», — сказал он.

Ранее в Сети появилось видео, в котором говорилось о помощи Нурлана Сабурова бойцам «Легиона Вагнер Истра». В Казахстане это уголовно наказуемое деяние.

По данным портала Finratings, активист Марат Турымбетов обратился в Генпрокуратуру республики с просьбой проверить видеозапись, на которой комик предположительно передает технику в дар российским военным.

Статья 170 «Наемничество» УК РК предусматривает в качестве наказания лишение свободы от 7 до 12 лет.

Напомним, Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.